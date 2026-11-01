¿Quién es Ela Velden, la actriz detrás de Octavia Ventosa en Quién es la máscara 2026?

La actriz Ela Velden se convirtió en la eliminada de la semana en ¿Quién es la máscara? 2026. La artista era la persona detrás del personaje de Octavia Ventosa, quien formó parte de la más reciente edición del programa de Televisa.

Hizo su primera aparición en el segundo capítulo de la temporada, llamando la atención del público y de los investigadores con interpretaciones musicales memorables, como el tema “Cada que...” de Belanova.

El personaje interpretó este 1 de noviembre el tema ‘Miss You’. Tanto la interpretación como el personaje lograron cautivar al público de ¿Quién es la máscara?, aunque no pudo extender más su participación cuando fue revelada su identidad.

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¿Quién es Ela Velden?

El nombre real de Ela Velden es Daniela Rosario Campos Reséndiz, Nació en Santiago de Querétaro el 25 de julio de 1992 y es una actriz y modelo mexicana, egresada del CEA de Televisa que se mudó a la CDMX para cumplir su sueño de ser actriz.

Velden debutó en la televisión en 2013 en la serie Gossip Girl Acapulco, junto a Sofía Sisniega, Margarita Muñoz y Diego Amozurrutia. Ese mismo año participó en la serie Niñas mal 2, donde interpretó a Flavia.

Además ha formado parte de unitarios como La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho. Su debur en las telenovelas fue en 2014 con la telenovela Muchacha italiana viene a casarse y su primer protagónico lo obtuvo en 2016 en la telenovela Despertar contigo.

En 2024 trabajó por primera vez con José Alberto Castro en la telenovela Las hijas de la señora García en donde comparte créditos con María Sorté, Oka Giner, Geraldine Bazán, Guillermo García Cantú y Álex Perea.

Ela Velden en ¿Quién es la máscara? 2026 ı Foto: Especial

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