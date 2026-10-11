¿Quién es la máscara? 2026: ¿Quién es Slash? Esta es su identidad

Slash es uno de los nuevos personajes de ¿Quién es la máscara? 2026 que llega a sorprender con su impactante aspecto de Slime.

Algunas de sus pistas es que es un rey de un lugar llamado Slimeburgo, lo que significaría que proviene de una familia de la realeza. Otra de sus pistas es una mariposa colocada frente a un espejo.

Sin duda otras de sus más destacadas es que apareció una guitarra acústica y un balón de futbol, lo que puede hablar sobre las actividades que desempeña en el mundo del espectáculo o del deporte.

Quién es el famoso detrás de Slash de ¿Quién es la máscara?

Según las pistas y las deducciones de los investigadores, Slash sería el exfutbolista Miguel Layún o Memo Ochoa, asimismo, señalan que podría estar el influencer Aarón Mercury o el actor Alexis Ayala.

¡Esos movimientos solo los tiene #Slash! 😮‍💨😅 Al ritmo de "Oye mi amor", este personaje nos demostró que no le tiene miedo al éxito, ¿qué te pareció?



¿#QuiénEsLaMáscara? 🎭 📺 Disponible en #LasEstrellas, #Univisión y #ViX pic.twitter.com/HZ25yQJVjO — ¿Quién es la Máscara? (@eslamascara) October 12, 2026

Sin duda el pronóstico más certero podría ser el de Aarón Mercury, ya que cuando salió de La Casa de los Famosos 2025 fue uno de los de mayor fama, que visitó el foro de ¿Quién es la máscara? en ese momento se especuló que él participaría en el programa, pero otra temporada.

Otros de los fans señalan que podría ser Aldo de Nigris, quien también tiene relación con el futbol por su tío el exfutbolista por el que lleva ese nombre.

También coinciden en que sería el exfutbolista Memo Ochoa, ya que muchos afirman que tiene la misma voz, además Yuri asegura que la pista de los chinitos que apareció en el programa se refería al cabello del exportero de la Selección Mexicana.

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