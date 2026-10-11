Por qué Carlos Rivera ya no sale en ¿Quién es la máscara? 2026

El cantante Carlos Rivera era uno de los investigadores más queridos de ¿Quién es la máscara? Sin embargo, para la temporada 2026 no será parte del jurado y en su lugar entró Mauricio Ochmann.

El actor y cantante fue uno de los investigadores más constantes de las temporadas junto a JuanPa Zurita.

Los fans piden en redes sociales el regreso de Carlos Rivera, pues el artista es llamado “El señor intuición” gracias a que él siempre fue uno de los que más acertaba a las pistas de los concursantes y descubría sus identidades.

¿Por qué ya no sale Carlos Rivera?

De acuerdo con la información, en esta temporada no pudo participar Carlos Rivera por compromisos laborales que ya tenía pactados anteriormente y por lo tanto ya no cuadraban con los tiempos de la realización del programa.

Sin embargo, además de la incorporación de Mauricio Ochmann también volvió Yuri, quien es la temporada pasada fue la gran ausente y fue muy extrañada por el público.

Carlos Rivera en ¿Quién es la máscara? 2026 ı Foto: Especial

Así fue la participación de Carlos Rivera en ¿Quién es la máscara?

Carlos Rivera fue parte del elenco de investigadores desde la primera temporada hasta la séptima, participó de forma consecutiva, siendo el único investigador presente en todas ellas desde el estreno en Las Estrellas.

Se unió al panel original junto a Yuri, Consuelo Duval y Adrián Uribe, bajo la conducción de Omar Chaparro.

En las últimas temporadas compartió el panel con figuras como Juanpa Zurita, Anahí, Martha Higareda y Ana Brenda Contreras.

En septiembre de 2026 se confirmó su salida para la octava temporada. Carlos Rivera se despidió con un mensaje emotivo: “¡Mucho éxito, amigos amados! ¡Los voy a extrañar mucho! Pero la música me llama…”.

Los fans extrañan su participación, pero no se descarta que pueda regresar a las siguientes temporadas para complacer a su público.

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