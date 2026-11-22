Así fue el show de The Warning en el medio tiempo del partido de la NFL en México

Este domingo 22 de noviembre, se llevó a cabo el partido de la NFL en México entre los Vikingos de Minnesota y los 49’s de San Francisco y uno de los momentos más esperados para los fans de la música fue el medio tiempo en el que se presentó The Warning.

Recientemente, la NFL ha decidido realizar shows de medio tiempo durante la temporada regular, antes del Super Bowl, donde ha invitado a grandes celebridades como cuando Karol G se presentó en el partido de la Semana 1 entre los Kansas City Chiefs y los Los Angeles Chargers en el Arena Corinthians de São Paulo, Brasil en septiembre de 2025.

Ahora, en México tocó ver a The Warning, una agrupación de tres hermanas que han sabido colocarse dentro de la escena musical a nivel internacional, ya que acaban de ganar su primer Latin Grammy en la categoría de Mejor Canción de Rock por su tema ‘Ego’, consolidando el éxito de su más reciente álbum, Everything’s Falling.

Así fue el show de The Warning en la NFL

Las hermanas Villarreal Vélez desataron la energía en el Estadio Banorte con su característico sonido de hard rock y una presentación que sin duda las pone en el centro de atención de millones de personas.

Ante miles de asistentes en el estadio y millones de televidentes a través de Canal 5 y ESPN, el trío regio demostró por qué se han convertido en uno de los projectos de rock mexicano con mayor proyección global, previo al arranque de su anticipada gira mundial por estadios.

Con alas de ángel en referencia al tema de su más reciente disco, las artistas se presentaron en el Estadio Banorte frente a miles de aficionados al fútbol americano.

The Warning interpretó un total de tres canciones, ‘Ritual’, E’go’ y ‘Kerosene’. La presentación incluyó un escenario en forma de estrella y varios bailarines en tunicas blancas a juego con las artistas, que sorprendieron al público con su energia.

Previo al arranque del compromiso en territorio capitalino, la artista MXKA interpretó el Himno Nacional de los Estados Unidos. Por su parte, Majo Aguilar hizo lo propio con el Himno Nacional Mexicano: con el que Fred Warner, de raíces aztecas, se conmovió.

FULL PERFORMANCE



The Warning desde el Halftime Show, en el partido de NFL, en la Ciudad de México 🇲🇽 pic.twitter.com/O3tfsFpfWu — The Warning News (@TheWarningNews) November 23, 2026

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