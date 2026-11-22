Colton McKivitz, jugador de los 49ers, se lesionó en el juego ante Vikings en el Estadio Azteca.

El jugador de los 49ers, Colton McKivitz, tuvo una grave lesión en el segundo cuarto del juego de la NFL en México ante los Vikings. El tackle terminó con el tobillo izquierdo doblado y abandonó el juego.

En una acción el RT de los Niners fue el choque y se llevó la peor parte. Quedó tendido en el césped hasta que recibió ayuda médica. De inmediato se le colocó una bota inmovilizadora y fue retirado en el carrito de las asistencias.

🚨🚨HEARTBREAKING FOOTAGE🚨🚨#49ers STANDOUT TACKLE COLTON MCKIVITZ JUST SUFFERED A HORRIFIC INJURY ON THE FIELD.



MCKIVITZ IMMEDIATELY WENT DOWN, GRABBING AT HIS INJURY AND SCREAMING IN PAIN.



TRENT WILLIAMS HAD AN EMOTIONAL OUTBURST WATCHING THE SCENE UNFOLD.



💔💔💔 pic.twitter.com/QgkfGnujwe — MLFootball (@MLFootball) November 23, 2026

Fue visible la preocupación entre los jugadores de San Francisco tras la lesión de Colton McKivitz, quien acumula cuatro temporadas en la NFL con los 49ers.

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Así fue la lesión de Colton McKivitz

Colton McKivitz sufrió la lesión al quedar su pie atrapado debajo de su compañero Christian McCaffrey, quien al incorporarse se veía molesto por la situación. El running back se puso de rodilla, como suele pasar en la NFL cuando hay una lesión grave.

Todo el roster de los 49ers cubrió a Colton para darle ánimo y demostrarle su apoyo. El jugador se marchó directo al vestuario, en donde recibirá atención médica y será evaluado para conocer la gravedad de la lesión.

Al medio tiempo del juego de la NFL en México, el sexto de temporada regular, los San Francisco 49ers vencen 28-10 a los Minnesota Vikings.

Aficionados mexicanos abuchean a Nick Bosa

El ala defensiva de los 49ers de San Francisco, Nick Bosa, recibió una fuerte rechifla este domingo por la noche por parte de los aficionados en el Estadio Azteca, pocos días después de que sus comentarios sobre el comportamiento del público mexicano durante un partido de 2022 provocaran indignación en el país.

“Sí, creo que necesitamos darles algo de información a los aficionados, para que sepan cuándo animar. Porque cantan todo el tiempo. Si pudiéramos como enseñarles —sin ofenderlos a ellos ni a sus técnicas de animación del futbol—, pero si pudieran animar cuando estamos a la defensiva, sería genial”, comentó Bosa a principios de la semana.

Los aficionados en México, donde el futbol americano se juega desde hace más de un siglo, no quedaron contentos con los comentarios, y se lo hicieron saber a Bosa en cuanto pisó el campo para el calentamiento previo al duelo de San Francisco contra los Vikings de Minnesota.

EVG