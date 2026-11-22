Las Chivas cierran el Apertura 2026 con una victoria por la mínima ante el Cruz Azul y con ello se convierten en los líderes del torneo local para disputar la Liguilla del futbol mexicano como el primer puesto de la competencia. Se medirán al Pachuca en los cuartos de final del torneo.

El Rebaño Sagrado entendió los tiempos del partido durante los 90 minutos, desde el arranque del juego comenzaron a apretar al Cruz Azul desde la salida y mantenían a la Máquina en su propio campo en busca de el primer gol que pusiera en aprietos a los cementeros.

Así fue el gol que levantó a todos los Chivahermanos de su asiento... 🎥⚽️



Espectacular volea de Efraín Álvarez para adelantar a las Chivas. 🔥@Chivas 1-0 @CruzAzul | 🐐 🆚 🚂#LaLigaDeLaAfición✨ | #J17 | #AP26 | #CHICAZ pic.twitter.com/xDmevYEUMa — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 22, 2026

El equipo de Gabriel Milito intentó por ambas bandas vencer a Andrés Gudiño y fue al minuto 21 de juego cuando apareció Efraín Álvarez con un remate de volea dentro del área del Cruz Azul para poner el primer y único tanto del partido en el Estadio AKRON.

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Llegó el medio tiempo y el Rebaño Sagrado se quedó con la ventaja en el partido a 45 minutos de ser líderes. Los locales salieron con un plan de juego distinto a la parte complementaria para mantener las embestidas del Cruz Azul que estuvo muy errático sobre el marco de Raúl Rangel.

La gran oportunidad de peligro para el conjunto de Joel Huiqui fue de Rodolfo Rotondi, quien quedó solo frente a la portería de las Chivas y tras un pase de Gabriel Fernández terminó mandando la esférica por encima de la portería, perdiendo la oportunidad de emparejar los cartones en el compromiso.

✅ LÍDERES

✅ Invictos como visita

✅ Con nuestra gente alentando hasta el final



🇫🇷 ¡GANARON LAS CHIVAS, CARAJO! 🇫🇷



¡ESTO ES CHIVAS! 🫂 pic.twitter.com/mhGq2Pi7J4 — CHIVAS (@Chivas) November 23, 2026

Las Chivas vuelven a ser líderes de la Liga MX después de 15 años de espera, la última vez que lo hicieron fue en el Apertura 2011 cuando terminaron las 17 jornadas con 30 unidades, cosecha de ocho victorias, seis empates y tres derrotas. Números parecidos a los que consiguieron este semestre, ya que este año sumaron 33 puntos en la campaña.

En los últimos minutos las Chivas buscaban cerrar el encuentro con sus 11 jugadores en su propio campo y jugando al contragolpe en busca del segundo tanto que terminara con las aspiraciones del Cruz Azul en busca del liderato.

La Máquina, la actual campeona del futbol mexicano, arranca la Liguilla en busca del bicampeonato enfrentando al León, así que no será nada sencillo buscar el pase a las semifinales para el equipo dirigido por Joel Huiqui.

DCO