Quedaron definidos los cruces para la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

Tras el encuentro entre Chivas y Cruz Azul en el Estadio AKRON, donde se impusieron los rojiblancos 1-0 para terminar líderes, quedaron definidos los cruces de los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El duelo entre Atlas y Toluca, cuarto y quinto de la clasificación, de manera respectiva, era el único que había quedado definido desde el sábado, y este domingo se conocieron las otras tres llaves de la primera etapa de la denominada Fiesta Grande del futbol mexicano.

¡Definidos los enfrentamientos de Cuartos de Final! 🤩🏆#LaFiestaDeLaAfición✨ está por comenzar... ¿Quién se llevará el título del Apertura 2026? 🤔



¡Se viene una Liguilla para recordar, bandita! ⚽💥



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El resultado entre Chivas y Cruz Azul en Guadalajara dejó al América en el tercer sitio, motivo por el cual su contrincante serán los Rayados del Monterrey.

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Así se juega la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX

Chivas (1) vs Pachuca (8)

Cruz Azul (2) vs León (7)

América (3) vs Monterrey (6)

Atlas (4) vs Toluca (5)

¿Cuándo comienza la Liguilla del Apertura 2026?

La Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX comenzará el próximo miércoles 25 de noviembre, cuando se lleven a cabo los primeros dos juegos de ida de la ronda de cuartos de final.

Los otros dos cotejos de ida se realizarán el jueves 26, mientras que los encuentros de vuelta se desarrollarán el sábado 28 y el domingo 29.

La Liga MX dará a conocer las fechas y horarios de los partidos de la Liguilla este lunes 23 de noviembre. Chivas y Cruz Azul tienen ventaja para cerrar de locales el día que prefieran entre sábado y domingo por su mejor posición en la tabla.

Cruz Azul va por el bicampeonato

El Cruz Azul jugará la Liguilla del Apertura 2026 con la posibilidad de conseguir su primer bicampeonato en la era de los torneos cortos.

La Máquina logró su bicampeonato más reciente en la Temporada 1979-1980, cuando levantó su séptimo títulos tras vencer a Tigres. Una campaña antes, en la 1978-1979, había sido monarca a costa de los Pumas.

EVG