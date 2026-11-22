La Hormiga González sigue peleando por ser titular con el Olympiacos y sus últimas actuaciones demuestran que el mexicano atraviesa un excelente momento en el futbol de Grecia, ya que consiguió su segundo tanto de forma consecutiva en la liga local.

El canterano de las Chivas estaba viendo la goleada de su equipo ante el Iraklis desde el banquillo e Imanol Alguacil decidió mandar el mexicano al campo de juego cuando el partido estaba 5-0, prácticamente cerrado. El mexicano aprovechó el mal momento de la defensa rival para ganarles la espalda a los dos centrales y de cabeza mandar a guardar la número cinco tras un pase a media distancia de Onyemaechi Bruno.

¡LA HORMIGA GONZÁLEZ ENTRÓ Y FIRMÓ UN GOLAZO!🐜🤯



¡IMPACTO INMEDIATO! Armando González necesitó pocos minutos en la cancha para hacerse presente en el marcador con una auténtica joya. ¡El mexicano sigue dejando huella en Grecia! 🇲🇽🔥 pic.twitter.com/YT4k3yZTIQ — Claro Sports (@ClaroSports) November 22, 2026

La Hormiga González marca su segundo tanto en la liga de Grecia

Desde su llegada a Europa, el único torneo que le faltaba a la Hormiga González por marcar en su lista de goles era la liga de Grecia y el mexicano consiguió anotar antes de concentrar con la Selección Mexicana para la fecha FIFA de noviembre.

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El delantero mexicano apareció desde el banquillo en el partido ante el PAOK, compromiso que estaba 0-0 hasta que ingresó la Hormiga al terreno de juego. Armando González solo necesitó dos minutos para marcar el primer tanto del juego, pero el PAOK logró empatar minutos más tarde.

Un partido después, el canterano de las Chivas volvió a salir del banquillo para tener algunos minutos, pero su hambre de gol le dio el sexto tanto del partido al Olympiacos ante el Iraklis y con ello sigue demostrando que tiene la calidad necesaria para ser el titular del conjunto griego.

𝐇𝐄 𝐃𝐎𝐄𝐒 𝐈𝐓 𝐀𝐆𝐀𝐈𝐍 🤯



Hormiga scores just one minute after coming on! ⚽ pic.twitter.com/jZFqtnwFjT — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 22, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar la Hormiga González con el Olympiacos?

El siguiente juego del Olympiacos es importante para el equipo de Grecia en busca de participar en la Champions League el siguiente año, ya que tienen que ganar la Europa League.

Armando González y compañía se medirán ante el AC Milan el próximo jueves 26 de noviembre en la cancha del Georgios Karaiskakis Stadium para buscar otros tres puntos en el campeonato internacional.

El Olympiacos está en el sexto puesto de la tabla general de la Europa League con 10 unidades, no han perdido en lo que va del torneo y buscan su cuarta victoria para mantenerse entre los ocho primeros de la clasificación.

DCO