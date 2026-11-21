La Hormiga González está atravesando un buen momento con el Olympiacos en Europa y esto podría abrir la puertas para que otro jugador de las Chivas arranque su carrera profesional en Europa. El nombre que comienza a sonar en las instalaciones del conjunto de Grecia es el de Santiago Sandoval.

Con información del comentarista Kery Ruiz, lo realizado por la Hormiga González en el Olympiacos desde su llegada a Europa generó que el equipo de Grecia comenzará a voltear a ver más al talento mexicano y el que podría estar en la mira es Santiago Sandoval que es del agrado de la directiva del Pireo.

Santiago Sandoval, de Chivas, celebra uno de sus goles en ante Atlante en la Liga MX ı Foto: Especial

Santiago Sandoval presente en la lista de los mejores jugadores juveniles

Aunque el nombre de Gilberto Mora es el que más suena en el tema de futbolistas jóvenes, otro que también ha formado parte de los listados de los mejores jugadores juveniles es Santiago Sandoval, quien es una pieza fundamental en el esquema de Gabriel Milito.

Sus participaciones con las Chivas en la Liga MX y sus últimos llamados con la Selección Mexicana levantaron las miradas del Olympiacos que ya tienen en su lista de deseos al juvenil mexicano.

Santiago Sandoval es un perfil distinto del que presume la Hormiga González, pero podrían hacer una buena dupla en el viejo continente, ya que Sandoval tiene una excelente calidad para llegar de segunda línea y con un gran olfato goleador.

Santiago Sandoval celebrando su gol ante Pumas. ı Foto: MexSport

Santiago Sandoval sigue concentrado en la temporada con Chivas

Aunque el interés del Olympiacos por Santiago Sandoval aún es un reporte, ya que falta que el equipo de Grecia ponga una oferta formal en la mesa para que inicien las negociaciones formales para llegar a un acuerdo.

Mientras eso ocurre, Santiago Sandoval sigue concentrado en dejar su mejor rendimiento con las Chivas en la actual temporada, en la que el Rebaño Sagrado está peleando por el primer lugar de la clasificación ante el América y Cruz Azul.

Si el juvenil de las Chivas llega a realizar una buena Liguilla, podría aumentar aún más el interés del Olympiacos por él, además de que otros equipos le pongan el ojo encima para llevárselo en los próximos meses o años al futbol de Europa.

DCO