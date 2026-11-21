Miguel Merentiel celebra el segundo tanto de Boca Juniors en la final.

TENEMOS CAMPEÓN. Boca Juniors alegró a toda su afición después de vencer 2-0 al Atlético Mineiro en la final para levantar la Copa Sudamericana por tercera ocasión en la historia del club xeneize. La escuadra argentina dominó de inicio a fin al conjunto brasileño que poco pudo hacer contra el arco de Álvaro Montero.

El marcador estuvo a punto de inaugurarse antes del minuto 15 de juego; sin embargo, Santiago Ascacíbar estaba en fuera de lugar y su anotación tuvo que ser anulada aunque la afición de Boca Juniors ya estaba festejando en las gradas.

¡GOOOOL DE BOCAAA! 🤩🔥



🔵🟡 Santiago Ascacibar abre el marcador para Boca Juniors en la Final de la Copa Sudamericana.



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El primer tanto del compromiso llegó al minuto 16 de tiempo corrido, cuando Santiago Ascacíbar volvió a aparecer en el área rival, esta vez en posición reglamentaria para aprovechar un mal rechace de la defensa rival y mandar la esférica al fondo de las redes.

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El dominio de Boca Juniors sobre Atlético Mineiro fue tan abismal que el conjunto brasileño solo tuvo dos tiros al arco en 90 minutos, mientras que los xeneizes patearon siete ocasiones al marco del equipo rival.

Ni el medio tiempo le funcionó al Mineiro para arreglar su funcionamiento e ir en busca del gol que les diera el empate en la parte complementaria y el equipo de Rodolfo Arruabarrena aprovechó el bajo nivel de su rival para aumentar la ventaja.

¡BOCA JUNIORS AUMENTA LA VENTAJA! 🔵🟡



🤩 Gran jugada Villa para que Miguel Ángel Merentiel amplíe la ventaja en la Final de la Copa Sudamericana.



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Fue al minuto 48 de juego cuando la escuadra argentina realizó una excelente jugada colectiva para dejar a Sebastián Villa solo por la banda izquierda. El colombiano mandó un servicio raso al corazón del área donde apareció Miguel Merentiel por la espalda de los defensas para rematar a escasos metros del portero rival y aumentar la ventaja.

Boca Juniors terminó con una sequía de 21 años sin levantar la Copa Sudamericana, la última vez fue en 2005 cuando vencieron a los Pumas en la tanda de penaltis para convertirse en bicampeones y ser los primeros en hacerlo.

El conjunto xeneize consigue su lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores y si mantienen el nivel mostrado esta campaña, podrían ser uno de los equipos candidatos al título.

DCO