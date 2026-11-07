Aficionados de Rosario Central festejan que son bicampeones, pero agónico gol de Boca Juniors arruina su celebración

Un gol agónico de Boca Juniors arruinó los festejos de los seguidores de Rosario Central.

Aficionados de Rosario Central invadieron la cancha del Gigante de Arroyito momentos después de la victoria de 2-0 sobre Estudiantes de Río Cuarto, pensando que con eso eran bicampeones en Argentina, pero un agónico gol de Boca Juniors echó los festejos por la borda.

Los seguidores de los Canallas celebraban en el campo y en las tribunas el segundo título consecutivo en el balompié argentino. Pero en segundos la situación cambió radicalmente, luego de que Enner Valencia hizo en tiempo de compensación el tanto con el que los Xeneizes se impusieron 1-0 a Defensa y Justicia para asegurar el título del torneo anual 2026 en Argentina.

Brutal esto.



Los aficionados y jugadores de Rosario Central celebrando el título sin enterarse que Boca había marcado en el 96 y era el nuevo campeón. pic.twitter.com/0TP44XJcFE — GRADA B pro (@GradaBpro) November 7, 2026

El gol del ecuatoriano Enner Valencia le permitió a Boca Juniors terminar la temporada con una cosecha de 63 puntos, con lo que superaron por uno a Rosario Central. Argentinos Juniors culminó tercero con 60 unidades, tras caer 2-0 como local frente a Huracán.

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Rosario Central se queda con las ganas de repetir el título

Rosario Central estuvo a segundos de coronarse por segundo año consecutivo en el futbol argentino. En 2025 lo hizo tras sumar 66 puntos entre los Torneos Apertura y Clausura, con lo que dejó atrás los 62 que obtuvo Boca Juniors.

Los Canallas se mantienen con cinco títulos de liga y el sueño de su primer bicampeonato debe esperar para otra ocasión.

¡GOL DE ENNER VALENCIA PARA DARLE A BOCA EL 1-0 SOBRE EL FINAL Y ACARICIAR EL TÍTULO! ¡LOCURA EN LA BOMBONERA!



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Dramático final entre Boca Juniors y Defensa y Justicia en La Bombonera

El partido en La Bombonera fue muy emotivo ya que se definió en el último ataque con la intervención acertada de Enner Valencia. Un centro desde la izquierda no pudo ser despejado por el portero visitante Matías Borgogno. El balón le quedó a al ariete ecuatoriano, que definió de derecha con Borgogno ya fuera del arco.

“Soy agradecido por traerme al club más grande de América Latina. Ahora podemos festejar”, dijo Valencia tras el encuentro en la transmisión de TV. “Sabíamos que iba a ser difícil. Sabíamos que en cualquier momento íbamos a anotar y se dio. Me quedó una y gracias a Dios pudo entrar”.

Boca Juniors, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, puede sumar más títulos, ya que está clasificado para la final de la Copa Sudamericana, a jugarse el próximo 21 de noviembre contra Atlético Mineiro. Y está en semifinales de la Copa Argentina.

EVG