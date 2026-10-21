¿Quién es Camila Espinosa, la novia de Leonel Flores del Boca Juniors, a la que negó en un video?

El delantero del Club Atlético Boca Juniors, Leonel Flores, pidió disculpas a su novia luego de negarla durante una conversación que mantuvo con una mujer durante una videollamada.

En redes sociales se difundió un video de un fragmento que la creadora de contenido Roo Ravizza compartió sobre una conversación que mantuvo con el futbolista Leonel Flores, y con Ayrton Costas mientras se encontraban conectados en la plataforma Ome Tv.

Este video comenzó a viralizarse en redes sociales luego de la derrota que tuvo el Boca Juniors al enfrentarse al Vasco da Gama en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Cuando Ravizza le menciona a su novia, Camila Espinosa, Leonel Flores reacciona sorprendido y voltea a ver a Costas, pregunta ¿quién es Cami Espinosa?, y voltean a ver atentos a la creadora de contenido.

Posteriormente vuelve a preguntar quién es Cami Espinosa, por lo que Roo Ravizza le asegura que él la conoce, y esto provocó que los futbolistas terminaran la llamada inmediatamente.

Luego de que el video alcanzara miles de reproducciones en plataformas como X, en donde fue resubido por Agos Roldán, la creadora de contenido publicó un mensaje en el que le mencionaban que Leonel Flores no había autorizado la publicación.

Debido a esto le pidieron borrar el video para proteger sus derechos de imagen y su vida privada, y le aseguraron que avanzarían con el asesoramiento legal para “ejercer las acciones civiles que correspondan”.

La creadora de contenido Roo Ravizza compartió por medio de historias que el video no se había grabado la misma semana que lo publicó, sino que fue grabado una semana antes de ser publicado.

dale ya contesto eh pic.twitter.com/799U5J6HbG — Agos (@WeLoveThatShit_) October 14, 2026

La videollamada alcanzó una gran viralidad en redes sociales, por lo que durante una entrevista con el medio ESPN Leonel Flores pidió una disculpa a los hinchas del Boca Juniors, pues pese a que este suceso es algo “extrafutbolístico”, aseguró que eso es “algo que no se hace”.

Apuntó que internamente ya mantuvo un diálogo con quienes correspondía, y ofreció una disculpa pública a su novia, para que fuera de conocimiento público “para que todos sepan que estoy más que nunca metido acá en el club”.

"LE QUERÍA PEDIR DISCULPAS A LA GENTE DE BOCA... TAMBIÉN LE QUERÍA PEDIR DISCULPAS PÚBLICAMENTE A MI NOVIA." Leo Flores habló luego de la victoria 2-1 de Boca a Talleres en La Bombonera.



📺 #ESPNF10 | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/w5Nsg33Xez — SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026

¿Quién es Camila Espinosa?

Camila Espinosa es una creadora de contenido y cantante que tiene más de 500 mil seguidores en Instagram y más de 2 millones en Tik Tok; además, mantiene una relación sentimental con Leonel Flores.

En sus redes sociales comparte videos de trends, de su vida cotidiana, eventos a los que asiste, videos junto a su mascota, y sobre el proceso detrás de la creación de su música nueva.

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