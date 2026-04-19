Sector del estadio de River Plate se incendia en el Superclásico ante Boca Juniors; pudo ser una tragedia (VIDEO)

Estadio de River Plate se incendia en la previa del Superclásico ante Boca Junios

En la previa del Superclásico del futbol Argentino la casa de River Plate, el Estadio Monumental, se prendió en fuego, lo que pudo desatar una tragedia. Afortunadamente el incendio se contuvo y se evitó lo que pudo ser una tragedia.

Antes del inicio del duelo entre River Plate y Boca Juniors una de las tribunas del Monumental tenía fuego, lo que generó que los aficionados que estaban cerca se alejaran para no resultar heridos por las llamas.

Se prendió fuego la tribuna superior que da a Figueroa Alcorta. pic.twitter.com/6XsRNT7Qfl — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) April 19, 2026

Videos en redes sociales muestran claramente las gradas siendo consumidas por el fuego y saliendo humo. La oportuna intervención de los elementos que trabajan en el inmueble contuvo el incendio. Una persona apareció con un extintor y detuvo la propagación del siniestro.

La gente en las tribunas del moderno estadio de Los Millonarios siguió alentando a su equipo durante la previa y durante todo el juego.

River Plate y Boca Juniors tienen una de las rivalidades más famosos y reconocibles al rededor del mundo. El Superclásico Argentino es de los más pasionales, con mejor color en la tribuna y mucha acción en el terreno de juego.

Para este juego Boca llegó con una sensible baja, pues el arquero Agustín Marchesín sufrió una lesión de ligamento en la rodilla y es baja para lo que resta del año.

La lesión se produjo a los ocho minutos del partido que Boca le ganó 3-0 a Barcelona de Guayaquil el martes en el estadio La Bombonera de Buenos Aires por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Boca perdió a su arquero titular justo en la antesala al clásico ante River Plate. El juvenil Fernando Brey, quien ingresó en su reemplazo ante Barcelona, es quien defenderá el arco a partir de ahora.

Si Brey no responde a la exigencia, Boca probablemente aguarde al receso por el Mundial para contratar a un nuevo arquero.

El reglamento de Conmebol le permite a Boca contratar a otro arquero, pero las opciones son limitadas, ya que sólo podría fichar a un futbolista argentino porque no cuenta con cupo de extranjero disponible. Al mismo tiempo, el elegido debería estar atajando en un club argentino dado que la ventana internacional de transferencias está cerrada.

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