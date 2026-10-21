FIFA sale a desmentir que Gianni Infantino recibe un segundo sueldo y que tiene una lujosa propiedad en Miami

Hace unas semanas, el medio New York Times, reveló que Gianni Infantino recibió 1.7 millones de dólares, cantidad que nunca fue reportada por la FIFA en sus informes financieros. Sin embargo, el organismo rector del futbol mundial acaba de lanzar un comunicado donde afirman que todo esto fue mentira y agradecen las disculpas del periódico estadounidense.

“La FIFA toma nota de la disculpa que ha publicado hoy el rotativo The Times por la información inexacta y lesiva recogida en sus páginas hace pocos días: El 13 de octubre de 2026 (en la sección Deportes), informamos de que Gianni Infantino recibía un ‘segundo sueldo’ de la FIFA que la entidad no había hecho público. Esta noticia es incorrecta. Nunca hubo un ‘segundo sueldo’”, se puede leer en el comunicado.

El directivo italiano, en una conferencia de prensa, en junio, previo al arranque del Mundial. ı Foto: Instagram Gianni Infantino

El mismo documento afirma que el medio estadounidense reconoce “que el señor Infantino no adquirió una propiedad en Miami por un precio presuntamente inferior a su valor de mercado, como habíamos informado. Además, admitimos que, al contrario de lo que habíamos sugerido, ni él ni su familia son propietarios legales o beneficiarios efectivos de Shadi LLC, ni ejercen control en dicha empresa”.

El máximo organismo del futbol mundial mandó un mensaje a todos los medios de comunicación, invitándolos a cerciorarse sobre la información que reciben a través de sus fuentes antes de publicarla ya sea de manera digital o impresa.

“Como la FIFA declaró en agosto, es evidente que estamos asistiendo constantemente a intentos coordinados de perjudicar a la FIFA y a su presidente por parte de ciertas personas. La FIFA insta a los medios de comunicación a que actúen con responsabilidad y verifiquen con diligencia todas las fuentes para no publicar y, como consecuencia, no difundir ni reproducir informaciones falsas y calumniosas”, escribió el organismo.

Gianni Infantino evita hablar de su futuro al frente de la FIFA. ı Foto: AP

El organismo dirigido por Gianni Infantino seguirá impugnando a los medios de comunicación que no informen con la verdad y veracidad.

“La FIFA está abierta a todo escrutinio lícito. Sin embargo, este escrutinio no autoriza a hacerse eco ni difundir acusaciones falsas. La FIFA seguirá impugnando directa y enérgicamente toda información inexacta, falaz o totalmente falsa como lo era en este caso”, se lee en el comunicado.

DCO