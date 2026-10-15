Ellos son los 5 posibles candidatos para reemplazar a Gianni Infantino en la presidencia de la FIFA

A Gianni Infantino muchos ya no lo quieren como presidente de la FIFA después de todas las polémicas en las que se vio envuelto antes y durante el Mundial 2026, y ya suenan al menos cinco nombres como sus posibles sucesores.

Entre estos candidatos destacan dos mujeres, la empresaria surcoreana Michele Kang y la noruega Lise Klaveness, actual titular de la Federación de Futbol de su país.

Pero otros nombres que suenan con fuerza para suceder a Gianni Infantino en la presidencia de la FIFA son los del canadiense Victor Montagliani, Ramón Vega y el de Salman bin Ibrahim Al Khalifa.

Ellas son Michel Kang y Lise Klaveness

Michele Kang, nacida el 1 de junio de 1959 en Seúl, Corea del Sur, es una empresaria y filántropa surcoreana-estadounidense considerada una de las figuras más influyentes en la transformación del futbol femenil.

Actualmente es propietaria de tres clubes, el Washington Spirit, el Olympique Lyonnais Féminin y el London City Lionesses.

Michele Kang es una de las candidatas para reemplazar a Gianni Infantino en la presidencia de la FIFA. ı Foto: washingtonspirit.com

Por su parte, Lise Klaveness se convirtió en marzo de 2022 en la primera mujer presidenta de la Federación Noruega de Futbol. La oriunda de Meland fue futbolista profesional y representó a su país entre 2002 y 2011.

Ellos son Ramón Vega, Victor Montagliani y Salman bin Ibrahim Al Khalifa

Ramón Vega es un exfutbolista y empresario suizo de origen español de 55 años de edad que se desempeñó como defensa central entre 1990 y 2003.

El nacido en Olten ya intentó ser candidato a la presidencia de la FIFA en 2015, 2019 y 2022, pero no contó con el apoyo de cinco federaciones nacionales. Desde hace más de 20 años es asesor de distintos clubes.

El exfutbolista suizo Ramón Vega quiere ser presidente de la FIFA. ı Foto: Especial

El canadiense Victor Montagliani es presidente de la Concacaf desde el 12 de mayo de 2016. Sus inicios en el futbol fueron como mandamás de la Asociación de Futbol de Columbia Británica en 2005.

También se desempeña como vicepresidente del Consejo de la FIFA y en agosto de 2026 fue nombrado miembro de la Orden de la Columbia Británica, la máxima distinción de dicha provincia de Canadá.

Victor Montagliani está al frente de la Concacaf desde 2016. ı Foto: Reuters

El jeque Salman bin Ibrahim Al khalifa es un posible candidato a la presidencia de la FIFA. ı Foto: Reuters

Por su parte, el jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, nacido en Riffa, Baréin, en 1965, es un empresario, dirigente deportivo y miembro de la familia real de Baréin.

Desde mayo de 2013 es presidente de la Confederación Asiática de Futbol y en abril de 2018 se convirtió en vicepresidente sénior de la FIFA en el consejo del organismo.

Las elecciones para la presidencia de la FIFA están programadas para el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos. Gianni Infantino está al frente del organismo desde el 26 de febrero de 2016.

EVG