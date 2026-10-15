Ella es Win, la perrita del Arsenal que causa sensación en la Premier League (FOTOS)

La perrita Win robó protagonismo en la fotografía oficial del Arsenal para la Temporada 2026-2027.

El Arsenal se tomó la fotografía oficial de la Temporada 2026-2027, en la que lo que más llamó la atención fue la presencia de Win, la tierna perrita que el director técnico Mikel Arteta llevó hace tres años para reducir el estrés de los jugadores.

Win, una canina labrador color chocolate, posa junto con los trofeos que los Gunners consiguieron en la campaña pasada, los de la Community Shield y la Premier League, éste último obtenido después de 22 años de sequía.

A lot of Win love 🐾 pic.twitter.com/XyoDJQrOtB — Arsenal (@Arsenal) October 14, 2026

La perrita robó los corazones de los aficionados del Arsenal y de otros clubes de la Premier League, pues en videos e imágenes que circulan en redes sociales se aprecia el cariño que los futbolistas de la institución londinense le tienen.

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Así llegó la perrita Win al Arsenal

El español Mikel Arteta, entrenador del Arsenal desde diciembre de 2019, llevó en 2023 a las instalaciones del club a la perrita Win con el objetivo de disminuir la presión y mejorar el ambiente al interior del plantel.

El timonel de 44 años de edad señaló en su momento que tomó la decisión de llevar a la perrita para motivar y unir al equipo, pues es conocido por aplicar estrategias psicológicas innovadoras.

Mikel Arteta eligió el nombre de Win (Ganar) para atraer los éxitos hacia el Arsenal, que este verano conquistó su primer trofeo de Premier League en poco más de dos décadas.

Win, la perrita del Arsenal que Mikel Arteta llevó al club hace tres años. ı Foto: arsenal.com

Win es la perrita del Arsenal que Mikel Arteta llevó al club hace tres años. ı Foto: arsenal.com

“Somos una gran familia como la del club, y necesitamos un perro que la represente. Creo que todavía hay cosas que se pueden hacer en el club para conectar con la gente”, dijo en alguna ocasión el timonel de los Gunners.

¿Dónde vive Win, la perrita del Arsenal?

Win, la perrita con la que los futbolistas del Arsenal conviven desde 2023, vive en London Colney, el centro de entrenamiento del club, y se puede mover libremente por las instalaciones.

La canina recibe a los futbolistas y a los integrantes del cuerpo técnico encabezado por Mikel Arteta todas las mañanas antes y después de cada entrenamiento.

La importancia que Win ha adquirido desde su llegada al Arsenal es tal que ha estado en momentos trascendentales como la firma de renovaciones de contrato de jugadores como Bukayo Saka.

Los jugadores y el personal del club se turnan para cuidar a Win y algunos de ellos se llevan a sus casas en fines de semana o días de descanso.

EVG