Checo Pérez ventila la principal diferencia entre Cadillac y Red Bull; “Es claramente más injusto”

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez arremetió contra la Fórmula 1 (F1) al asegurar que el límite presupuestario condena a Cadillac en su temporada debut en el serial, algo diametralmente opuesto a lo que le tocó vivir con la escudería Red Bull.

“Por supuesto somos un equipo nuevo y pequeño. Creo que el límite presupuestario actual es claramente más injusto para los equipos pequeños”, aseguró el tapatío a Motorsport.com.

Checo Pérez compara trato entre Red Bull y Cadillac

Checo Pérez recuerda que prácticamente cada fin de semana había mejoras en Red Bull, lo que potencializaba mucho el rendimiento de su monoplaza y el de Max Verstappen, por lo que lamenta que con Cadillac no pueda vivir esta misma situación.

“En Red Bull se traían mejoras casi en cada fin de semana de carrera. Nunca se hablaba de un límite presupuestario. Todo giraba exclusivamente en torno al rendimiento”, subrayó el jalisciense.

Checo Pérez fue más allá en su crítica y afirmó que esos límites presupuestarios que impone la Fórmula 1 deriva en que equipos nuevos como Cadillac no puedan pelear codo a codo con los más fuertes.

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“El límite presupuestario no hace que la grilla sea más compacta, sino que crea precisamente las enormes diferencias que vemos actualmente en la grilla”, enfatizó Pérez Mendoza.

Checo Pérez sigue en busca de primeros puntos con Cadillac

A falta de seis carreras para que finalice la F1 2026, Checo Pérez todavía no ha podido sumar con Cadillac, la sexta escudería en la trayectoria del mexicano como piloto del Gran Circo.

Hasta el momento, los mejores puestos que ha conseguido el tapatío en la actual campaña son dos 14 lugares, los cuales registró en los Grandes Premios de Barcelona-Cataluña y Gran Bretaña.

La próxima parada en el calendario de la F1 2026 es el Gran Premio de Estados Unidos, programado para celebrarse del viernes 23 al domingo 25 de octubre en el Circuito de las Américas, de Austin, Texas.

EVG