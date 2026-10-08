Fuera de Pistas

Checo Pérez juega broma pesada a Valtteri Bottas y una víbora fue la cómplice del piloto mexicano (VIDEO)

Checo Pérez mostró la hermandad que hay en el vestidor de Cadillac al jugarle una broma pesada a Valtteri Bottas en su llegada a Singapur

Checo Pérez le jugó una broma pesada a Valtteri Bottas.
Checo Pérez le jugó una broma pesada a Valtteri Bottas. Foto: Captura de Pantalla
Por:
Diego Chávez Ortiz

Checo Pérez sacó su lado más mexicano al jugarle una broma pesada a Valtteri Bottas antes del Gran Premio de Singapur. El volante mexicano utilizó una víbora de juguete para espantar a su compañero después de su travesía que realizó desde Malasia al irse en su bicicleta hasta Singapur.

Sergio Pérez dejó que Valtteri Bottas se sentará a firmar algunas gorras mientras platicaba con la chica que estaba grabando el video. En el momento que el finlandés destapó a la víbora, el piloto mexicano jaló a la víbora para espantar a su compañero, quien saltó y se tapó la cara, mientras todos se reían del momento.

Valtteri Bottas viajó desde Malasia hasta Singapur en bicicleta

Valtteri Bottas volvió a la Fórmula 1 después de su año fuera de la máxima categoría del automovilismo y el piloto finlandés protagonizó un momento único al subirse a la bicicleta y viajar de Malasia hasta Singapur para disputar el siguiente Gran Premio de la Fórmula 1.

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El volante de Cadillac viajó más de 400 kilómetros en dos ruedas para poder llegar a Singapur y grabó los paisajes que vio en su travesía, desde poblados, animales y montañas hasta ciudades y recorridos en la noche que parecían sacados de una película de terror.

Checo Pérez utilizó eso para jugarle la broma a Valtteri Bottas, ya que en el video comentó que le iba a decir que aquí vería su primera serpiente después de su recorrido y parece que le sirvió, ya que el finlandés terminó saltando de su silla.

DCO

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