¿Carrera perdida? Checo Pérez advierte un panorama oscuro para el Gran Premio de Baréin de F1

El piloto mexicano Checo Pérez, de Cadillac, al parecer dio por perdida la carrera del Gran Premio de Baréin de Fórmula 1 (F1), pues después de una terrible sesión de clasificación en donde terminó último lanzó comentarios poco alentadores sobre lo que puede lograr en Malasia, en donde se realiza esta parada del calendario, al asegurar que va sin “mucho entusiasmo”.

“Sí, creo que es un lugar que se adapta bien a Aston Martin, así que sabíamos que serían muy, muy fuertes este fin de semana. Por mi parte, sí, es aún más difícil con la otra especificación de motor. No afronto el día de mañana con mucho entusiasmo; creo que será una carrera muy dura, pero haremos todo lo posible”, comentó el piloto nacional.

Checo Pérez fue sorpresivamente el piloto más lento en el Circuito Internacional de Sepang al terminar 22 con tiempo de 1.38.933, tres décimas atrás de su compañero de equipo Valtteri Bottas y más de tres segundo del pole man, Max Verstappen.

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Checo Pérez revela el mayor desafío en Malasia

“El mayor desafío es intentar minimizar el deslizamiento y, al mismo tiempo, tratar de ser rápido. Creo que todos estamos en una situación muy parecida, así que mañana será una carrera interesante”, explicó Checo Pérez.

Uno de los puntos clave para entender la terrible qualy de Pérez Mendoza es que Cadillac decidió guardar el nuevo motor que sí usaron en el Gran Premio de Azerbaiyán. Esta elección en la estrategia de equipo debilitó fuertemente el ritmo del piloto mexicano.

“Todo depende del nivel de deslizamiento; para algunos coches con menos agarre, el neumático blando ha funcionado mejor. Creo que la pista también estará muy diferente mañana. Así que sí, será una carrera interesante”, indicó el volante nacido en Guadalajara.

Max Verstappen fue el más veloz el sábado en la calificación para el Gran Premio de Baréin, pero que se disputa en Malasia y saldrá desde la primera posición de la grilla por primera vez esta temporada, en una jornada atípica para Mercedes y el líder del campeonato, Kimi Antonelli.

Verstappen le sacó 0,298 segundos a Lewis Hamilton, de Ferrari, que terminó segundo. Isack Hadjar, compañero de equipo de Verstappen en Red Bull, estuvo 0,130 segundos más atrás en tercer lugar. Eso es un gran paso hacia el objetivo de Verstappen de evitar su primera temporada sin victorias desde su año de novato en 2015.

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