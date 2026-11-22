La Liga MX está llegando a su fin y algunos equipos del futbol mexicano ya quedaron fuera de la Liguilla así que deberán de conformarse con no descender y comenzar a preparar el siguiente torneo

En la Jornada 17 del Apertura 2026 varios equipos tenían oportunidad de pelear por un lugar en la fiesta grande, como Pumas, pero los universitarios salieron al campo de juego para enfrentar a Monterrey sabiendo que ya no tenían posibilidad de pelear por un puesto.

Equipos eliminados AL MOMENTO del Apertura 2026 de la Liga MX

El Apertura 2026 está a dos partidos de llegar a su fin y los equipos eliminados ya no tienen nada que pelear en el torneo, así que ya comienzan a preparar a sus jugadores de cara a lo que será el Clausura 2027.

Equipos eliminados del Apertura 2026

Tijuana

Santos

Pumas

Puebla

Atlético de San Luis

Querétaro

Tigres

Atlante

Necaxa

Juárez

Los más sorprendente fue el terrible torneo de los Pumas con Esteban Solari al frente, ya que los universitarios de ser campeones terminaron despidiéndose del certamen en la fase regular del certamen.

Termina el encuentro con victoria y así cerramos nuestra participación en el Apertura 2026.@CEMEXMx #SiempreContigo 👊 #EstoEsTigres 🐯 pic.twitter.com/wKinWcYoRO — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) November 22, 2026

Tigres queda fuera de la Liguilla del futbol mexicano después de 12 años

Los Tigres de la UANL ya no tienen posibilidades de meterse a la Liguilla del futbol mexicano y ya piensan en lo que será el siguiente torneo en la Liga MX, pero los universitarios no quedaban fuera de la Fiesta Grande desde hace 12 años.

Fue en el Clausura 2014 cuando los auriazules terminaron en el decimocuarto puesto con 21 unidades, a tres puntos del León, el último equipo que se metió a la Liguilla del futbol mexicano.

Con una racha de cinco victorias, seis empates y seis derrotas fue como Tigres quedó fuera de la Fiesta Grande en aquel torneo. Este año los universitarios terminaron el torneo con una victoria por la mínima ante el América.

DCO