Max Verstappen se subió a lo más alto del podio este fin de semana después de ganar el Gran Premio de Las Vegas en el circuito callejero de la ciudad que nunca duerme, para sumar su cuarta victoria de la temporada en la Fórmula 1.
El Campeonato de Pilotos quedó definido a dos fechas de llegar a su final y con su resultado en México, Andrea Kimi Antonelli se convirtió en el nuevo campeón de la Fórmula 1 con 20 años, aunque tendrá que esperar hasta la Gala de Premios de la FIA en la que se le entregue el título del Gran Circo.
Así marcha el campeonato de pilotos de la F1 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 402 puntos - CAMPEÓN
- Max Verstappen (Red Bull) – 304 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 267 puntos
- George Russell (Mercedes) – 264 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 264 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 250 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 167 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 122 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 89 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 52 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 35 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 14 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 14 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 11 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
Así va el Campeonato de Constructores tras el Gran Premio de Las Vegas
- Mercedes - 666 puntos - CAMPEÓN
- Ferrari - 517 puntos
- Red Bull Racing - 440 puntos
- McLaren - 431 puntos
- Racing Bulls - 114 puntos
- Alpine - 87 puntos
- Haas - 31 puntos
- Audi - 28 puntos
- Williams - 16 puntos
- Aston Martin - 7 puntos
- Cadillac - 0 puntos
¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de F1?
La actividad de la F1 2026 volverá dentro de una semanas para continuar con la campaña de la máxima categoría del automovilismo y tendremos la carrera en uno de los circuitos favoritos de la afición.
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Tras la histórica victoria de Max Verstappen en Las Vegas, el Gran Premio que sigue en el calendario es el de Qatar en Circuito Internacional de Lusail. La carrera de este evento será el domingo 29 de noviembre en punto de las 10:00 horas, tiempo del centro de México.
DCO