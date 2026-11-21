Max Verstappen se subió a lo más alto del podio este fin de semana después de ganar el Gran Premio de Las Vegas en el circuito callejero de la ciudad que nunca duerme, para sumar su cuarta victoria de la temporada en la Fórmula 1.

El Campeonato de Pilotos quedó definido a dos fechas de llegar a su final y con su resultado en México, Andrea Kimi Antonelli se convirtió en el nuevo campeón de la Fórmula 1 con 20 años, aunque tendrá que esperar hasta la Gala de Premios de la FIA en la que se le entregue el título del Gran Circo.

Así marcha el campeonato de pilotos de la F1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 402 puntos - CAMPEÓN

Max Verstappen (Red Bull) – 304 puntos

Lewis Hamilton (Ferrari) – 267 puntos

George Russell (Mercedes) – 264 puntos

Lando Norris (McLaren) – 264 puntos

Charles Leclerc (Ferrari) – 250 puntos

Oscar Piastri (McLaren) – 167 puntos

Isack Hadjar (Red Bull) – 122 puntos

Liam Lawson (Racing Bulls) – 89 puntos

Pierre Gasly (Alpine) – 52 puntos

Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos

Franco Colapinto (Alpine) – 35 puntos

Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos

Gabriel Bortoleto (Audi) – 14 puntos

Nico Hülkenberg (Audi) – 14 puntos

Carlos Sainz (Williams) – 11 puntos

Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos

Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos

Alexander Albon (Williams) – 5 puntos

Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - 1 punto

Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos

Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos

Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Así va el Campeonato de Constructores tras el Gran Premio de Las Vegas

Mercedes - 666 puntos - CAMPEÓN

Ferrari - 517 puntos

Red Bull Racing - 440 puntos

McLaren - 431 puntos

Racing Bulls - 114 puntos

Alpine - 87 puntos

Haas - 31 puntos

Audi - 28 puntos

Williams - 16 puntos

Aston Martin - 7 puntos

Cadillac - 0 puntos

¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de F1?

La actividad de la F1 2026 volverá dentro de una semanas para continuar con la campaña de la máxima categoría del automovilismo y tendremos la carrera en uno de los circuitos favoritos de la afición.

Tras la histórica victoria de Max Verstappen en Las Vegas, el Gran Premio que sigue en el calendario es el de Qatar en Circuito Internacional de Lusail. La carrera de este evento será el domingo 29 de noviembre en punto de las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

DCO