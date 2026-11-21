Max Verstappen no tuvo una noche fácil para llevarse la victoria en el Gran Premio de Las Vegas. El piloto neerlandés arrancó desde la pole position y su plan de carrera funcionó el pie de la letra para subirse a lo más alto del podio por cuarta ocasión en la temporada.

La largada fue buena por parte de Mad Max que se mantuvo como líder de la carrera la mayor parte de la contienda, solo cedió el primer puesto cuando entro a los pits a cambiar sus gomas.

De las últimas carreras que hemos vivido en la temporada, está podría considerarse como la más reñida de inicio a fin, ya que hasta el último centímetro del primer al quinto puesto se mantuvieron a máximo dos segundos de distancia.

Checo Pérez tuvo una noche lamentable en Las Vegas, ya que un incidente con Rafael Camara en una de las curvas del circuito lo dejó fuera de la contienda muy temprano en la competencia. Afortunadamente el mexicano salió por su propio pie de su vehículo, pero aún no puede sumar unidades en la campaña.

La carrera no fue apta para cardíacos en la recta final, cuando Max Verstappen mantenía detrás de él a Andrea Kimi Antonelli, George Russell, Lando Norris, Oscar Piastri y Pierre Gasly.

A solo tres vueltas del final, los dos Mercedes peleaban el segundo puesto y Russell terminó tocando el muro de contención, lo que hizo que perdiera lugares en la pelea por la victoria y por el incidente terminó en el noveno puesto de la parrilla.

Mercedes, a pesar de tener el título asegurado, tuvo un amargo final en Las Vegas, ya que a falta de una vuelta, el monoplaza de Kimi Antonelli perdió fuerza y fue rebasado por Norris y Piastri, quienes se subieron al podio junto a Max Verstappen.

El piloto que sorprendió en este GP fue Pierre Gasly, quien terminó en la quinta posición de la contienda, su mejor resultado de la campaña. La siguiente carrera será en Qatar el próximo domingo 29 de noviembre.

DCO