A falta de dos partidos para que termine la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, América, Chivas, Cruz Azul,Toluca, Atlas, Monterrey, León y Pachuca son los ocho clubes con su boleto asegurado a la Liguilla por el título del futbol mexicano.

El último invitado a la fiesta grande del futbol mexicano fue el Monterrey, después de que la Pandilla venciera a los Pumas en el Estadio Universitario para asegurar su participación en la fase de eliminación directa.

Lo único que queda por definir en este Apertura 2026 es al líder de la competencia, que está en juego entre las Chivas y el Cruz Azul que se enfrentan este domingo en la cancha del Estadio AKRON.

Los @Rayados están en liguilla. ¿Te perdiste el partido? 👀



Acá te dejamos el RESUMEN de la victoria regia en CU. 🤠➡️ https://t.co/CKCLTr2xHB pic.twitter.com/ZW2Q1YF5HI — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 22, 2026

Clubes clasificados a la Liguilla del Apertura 2026

Cruz Azul

América

Chivas

Atlas

Toluca

Monterrey

León

Pachuca

Así serían los cruces de la Liguilla del futbol mexicano

Cruz Azul (1) vs Pachuca (8)

América (2) vs León (7)

Chivas (3) vs Monterrey (4)

Atlas (4) vs Toluca (5)

¡Pachuca a Liguilla de la mano del Rey! 👑



Los @Tuzos están clasificados a la Fase Final y que se agarren todos. 🦫💙#LaLigaDeLaAfición ✨| #AP26 pic.twitter.com/771gX21tI7 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 22, 2026

¿Cuándo empieza la Liguilla del Apertura 2026?

La Liguilla del Apertura 2026 está programada para ponerse en marcha el próximo 25 de noviembre, cuando se realicen los primeros partidos de ida de cuartos de final.

Las semifinales de la Liga MX están pactadas para desarrollarse entre el 2 y 6 de diciembre.

Los partidos de la final del Apertura 2026 serán el 10 y 13 de diciembre. Sin embargo, si el Toluca es uno de los finalistas, la serie por el título se realizaría el 24 y 27 de diciembre, esto debido a que los Diablos Rojos participarán en la Copa Intercontinental.