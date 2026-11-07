Toluca asegura su pase a la Liguilla del Apertura 2026 tras aplastar a Monterrey; resumen y goles

Paulinho festeja uno de sus goles en la victoria del Toluca sobre el Monterrey.

El Toluca selló su boleto a la Liguilla del Apertura 2026 gracias a que goleó 4-0 al Monterrey como local en la penúltima jornada de la Liga MX. Los Diablos Rojos necesitaban el triunfo en el Estadio Nemesio Díez para asegurar el objetivo.

Nicolás Castro inauguró la pizarra al minuto 8 con un remate de derecha en el centro del área tras una asistencia de Brian García en una vistosa y excelsa jugada. Paulinho aumentó la ventaja para los escarlatas al 23′ con un disparo de zurda a quemarropa.

¡Golazoooooo del Toluca!



Nico Castro, con asistencia de García, define dentro del área con un potente disparo para vencer a Andrada. pic.twitter.com/uYI0HvJ550 — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 8, 2026

¡MAMITA QUERÍDA! 🤩

¡TREMENDO GOLAZO DE PAULINHO! 🔥



El aura de este gol es incomparable.#SabadoFutbolero pic.twitter.com/fe7go563Kj — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 8, 2026

¡DOBLETE DE PAULINHO! 👹



¡DOBLETE DEL DIABLO PORTUGUÉS! 🔥 pic.twitter.com/FjTrLP9fn2 — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 8, 2026

Paulinho se luce con doblete ante Monterrey

El atacante portugués volvió a hacerse presente en el marcador en el segundo tiempo, luego de que al minuto 51 marcó con un tiro cruzado de derecha, a pase de Helinho.

El Monterrey se quedó con un jugador menos al minuto 61 tras la expulsión de Carlos Salcedo, quien le hizo una plancha a Helinho.

Esta victoria le permitió al Toluca llegar a 27 unidades, misma cosecha del Atlas, al que supera por diferencia de goles.

El seleccionado tricolor Jesús Gallardo puso cifras definitivas con su anotación al minuto 90.

EVG