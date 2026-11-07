Dólar HOY 7 de noviembre: ¿Cómo le fue al peso mexicano esta semana?

La divisa acumuló un avance semanal del 0.8 por ciento tras haber alcanzado un nivel de 18.9597 pesos por billete verde durante la sesión del jueves.

El peso mexicano cerró la jornada de ayer con una apreciación del 0.6%, cotizando en 18.6270 unidades por dólar hacia el final de la sesión, lo que le permitió romper una racha negativa de ocho semanas consecutivas con pérdidas.

Con este resultado, la divisa local acumuló un avance semanal del 0.8%, superando episodios de alta volatilidad financiera que el jueves la llevaron a tocar un nivel de 18.9597 pesos por billete verde, su cota más débil desde agosto de 2025.

El impulso del mercado cambiario estuvo influenciado por la divulgación de los datos del mercado laboral en Estados Unidos (EE. UU.), los cuales superaron las expectativas de los analistas al reportar una sólida creación de empleo.

De acuerdo con especialistas financieros, el dinamismo en el empleo estadounidense beneficia la economía mexicana mediante la atracción de remesas y la demanda de exportaciones nacionales.

“El peso mexicano es la divisa más apreciada, tras publicarse la creación de empleo en Estados Unidos. La mayor creación de empleo implica un buen crecimiento económico en Estados Unidos, lo que beneficia a México a través de las exportaciones y las remesas”, indicó en redes sociales la analista financiera Gabriela Siller Pagaza.

El peso mexicano es la divisa más apreciada, tras publicarse la creación de empleo en EEUU.



La mayor creación de empleo implica un buen crecimiento económico en EEUU, lo que beneficia a México a través de las exportaciones y las remesas. pic.twitter.com/BnffEHzzrz — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) November 6, 2026

A lo largo de la semana, la moneda mexicana contó con el respaldo inicial del entorno internacional tras la victoria del Partido Demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos, evento que impulsó la confianza de inversionistas y el apetito por activos de mercados emergentes.

Peso enfrenta presiones por recorte a tasa de interés de Banxico

No obstante, el sesgo optimista enfrentó presiones tras la decisión del Banco de México (Banxico) de recortar de manera inesperada su tasa de interés de referencia. La medida redujo el diferencial de tasas entre los activos locales y los internacionales, amenazando la rentabilidad de las estrategias de carry trade que han respaldado a la moneda.

El recorte del instituto emisor provocó opiniones divididas entre economistas y autoridades. Por un lado, analistas señalaron que la reducción de la tasa genera incertidumbre financiera al darse en un contexto de dinamismo económico y con la inflación general ubicada en la parte alta del rango objetivo.

“Desde nuestra perspectiva, la decisión genera más riesgos que beneficios. No tiene lógica técnica ante la volatilidad internacional y el mercado puede leerla como una decisión política”, dijo el economista jefe de TRF Casa de Bolsa, Jorge Gordillo.

Los datos de empleo en Estados Unidos impulsaron al peso mexicano al beneficiar las perspectivas de exportaciones y remesas. ı Foto: Cuartoscuro.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su respaldo al movimiento de Banxico durante su conferencia matutina del viernes, afirmando que la medida fomentará la inversión privada y no provocará efectos negativos sobre el nivel general de precios.

Adicionalmente, análisis de la consultoría CopKapital apuntan a que la reducción de la tasa mantendrá el tipo de cambio por encima de los 18.50 pesos por dólar durante el cierre del año, alejándolo de los niveles inferiores a 17 unidades registrados a inicios de septiembre.

Este escenario coincide con las proyecciones globales que anticipan probables incrementos en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Japón (BoJ) antes de concluir el año 2026.

Con información de Reuters.

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JVR