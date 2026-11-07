Banco de neblina causa demoras en vuelos del AICM y afecta la visibilidad en vialidades

La presencia de un denso banco de neblina en la Ciudad de México afectó la salida y llegada de vuelos en el AICM durante la mañana del sábado.

La presencia de un denso banco de neblina registrado en la CDMX afectó la salida y llegada de algunos vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) durante la mañana de este sábado 7 de noviembre de 2026.

La eventualidad meteorológica originó retrasos en vuelos en la terminal aérea y alertas viales para la conducción en arterias viales del oriente de la capital.

A través de sus canales oficiales en redes sociales, la aerolínea Volaris informó que las condiciones adversas de visibilidad reducida provocadas por la niebla en el puerto aéreo capitalino ocasionaron afectaciones directas en la programación de algunos vuelos de su red.

“Debido a la presencia de neblina en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tenemos afectaciones en algunos vuelos de nuestra red”, informó la aerolínea.

#VolarisInforma☁️ Debido a la presencia de neblina en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tenemos afectaciones en algunos vuelos de nuestra red.

Revisa el estatus de tu vuelo en https://t.co/F4CHFPkhVK — Volaris (@viajaVolaris) November 7, 2026

La compañía aérea solicitó a sus pasajeros consultar de manera continua el estatus de sus itinerarios de viaje mediante su sitio web oficial.

En paralelo, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX reportó una fuerte presencia de neblina sobre el tramo de Circuito Interior que abarca desde la Calzada General Ignacio Zaragoza hasta la avenida Oceanía.

Ante el bajo nivel de visibilidad en las inmediaciones de la terminal aérea y vialidades aledañas, las autoridades del C5 hicieron un llamado a los automovilistas a tomar medidas precautorias, encender luces de tránsito y respetar los límites de velocidad para prevenir accidentes en la zona.

Hasta el momento, no se han reportado accidentes que lamentar.

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JVR