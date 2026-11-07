Legislador demócrata va por mantener el T-MEC

El integrante de la Comisión de Medios y Arbitrios, en imagen de archivo.

Richard Neal, el demócrata que podría presidir la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, afirmó que su prioridad comercial será mantener el T-MEC con México y Canadá. También se comprometió a impulsar la revocación de los aranceles de Donald Trump que calificó de injustificados.

En conferencia organizada por Katherine Tai, exrepresentante comercial del gobierno de Joe Biden, Neal no dio detalles sobre su agenda legislativa en materia de comercio, pero señaló que su prioridad es mantener a sus países vecinos como parte del tratado comercial de Noerteamérica.

El legislador, quien actualmente encabeza la representación demócrata en el citado comité, agregó que la cláusula de revisión de caducidad a los seis años ofrece margen para mejorar el acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá.

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El Dato: Kevin Hassett, consejero económico de la Casa Blanca, dijo que no cambiarán las políticas tras la derrota electoral.

Se pronunció por revertir los aranceles “injustificados” y los “acuerdos entre cuatro paredes” del presidente Trump. Señaló que las “políticas comerciales deliberadamente caóticas e injustificadas” del mandatario habían contribuido al aumento del costo de la vida y al aumento de la desigualdad entre los trabajadores y los estadounidenses más ricos.

“Me comprometo a revertir los aranceles injustificados de Trump y a aplicar una política comercial basada en la buena gobernanza y la transparencia. Eso significa cumplir con todas las familias trabajadoras, no satisfacer el ego de un solo hombre”, mencionó.

La postura de Neal es relevante para México porque el tratado establece las condiciones de intercambio comercial entre los tres países, incluidos sectores como el automotriz, manufacturero, agroalimentario y energético. No obstante, el legislador no detalló qué modificaciones buscaría negociar ni cómo pretende garantizar la continuidad del acuerdo.

Además, cualquier medida destinada a revocar los aranceles de Trump enfrentaría un veto presidencial que los demócratas no podrían anular sin un apoyo significativo de los republicanos.

En las elecciones intermedias del martes, los demócratas obtuvieron al menos 250 lugares en la Cámara de Representantes y 54 en el Senado, lo que les otorga la gran mayoría en ambas cámaras desde la elección del presidente Barack Obama en 2008, lo que les da una capacidad significativa para aprobar leyes que deroguen algunas de las políticas de Trump. Se considera que los aranceles punitivos a los productos canadienses serán probablemente uno de los objetivos.

SIGUE RIESGO. Aquí, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre, advirtió que el cambio del equilibrio político en EU, con el avance del Partido Demócrata en el Congreso, no garantiza una solución a los aranceles ni a los desafíos en la revisión del T-MEC.

En un comunicado, señaló que México debe ampliar la interlocución con ambas fuerzas políticas para fortalecer la relación comercial: “Ante el triunfo demócrata en ambas cámaras del Congreso de EU, Concanaco considera que nuestro país debe responder con preparación técnica, interlocución institucional y objetivos claros para defender sus intereses económicos.

“El resultado electoral abre un escenario que México debe evaluar con responsabilidad. La posición de la Confederación es clara: un cambio en el equilibrio político no debe interpretarse como una solución automática a los aranceles ni a los desafíos de la revisión del T-MEC”, subrayó.