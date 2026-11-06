Zoé Robledo reivindica al IMSS público y presenta inversión de 11 mil 745 millones para fortalecer sus servicios

El director general del IMSS, Zoé Robledo, (centro) durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Salud y de Seguridad Social en la Cámara de Diputados.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó ante las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social de la Cámara de Diputados los avances del plan 12 acciones en 120 días, estrategia orientada a fortalecer las condiciones laborales del personal, modernizar los hospitales, garantizar insumos y reducir los tiempos de espera en la atención médica, con una inversión de 11 mil 745 millones de pesos.

Durante la comparecencia de los titulares del sector salud, destacó que este programa surgió de las necesidades identificadas mediante recorridos y diálogos directos con trabajadoras y trabajadores de las unidades médicas, y cuenta con metas, responsables y plazos definidos para mejorar los servicios que reciben los derechohabientes.

Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social detallan el incremento salarial y la basificación de trabajadores del sector salud. ı Foto: IMSS

“Pero atender más no basta, hay que atender mejor”, afirmó al señalar que las acciones buscan traducir la inversión institucional en mejoras concretas para pacientes y personal de salud.

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En materia laboral, informó que el incremento salarial del 8 por ciento ya fue pagado a más de 500 mil trabajadores activos y 170 mil jubilados. Asimismo, de la meta de basificar a 10 mil 939 trabajadores eventuales, 3 mil 600 ya obtuvieron su plaza. A estas medidas, dijo, se suma la contratación prevista de 2 mil 500 médicos especialistas, cuyo proceso se realizará del 18 al 21 de noviembre.

Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social detallan el incremento salarial y la basificación de trabajadores del sector salud. ı Foto: IMSS

Respecto a la modernización hospitalaria, detalló que se contempla la incorporación de 100 equipos de alta tecnología, entre ellos mastógrafos, aceleradores lineales, tomógrafos y resonancias magnéticas. Adicionalmente, se instalarán 2 mil 917 equipos médicos de uso cotidiano, incluidas mil 81 máquinas de anestesia y mil 806 monitores móviles de signos vitales que incluyen oxímetros de pulso, así como baumanómetros y termómetros digitales.

Zoé Robledo afirmó que para mejorar las condiciones de atención, el IMSS también contempla la incorporación de 18 mil piezas de mobiliario hospitalario, entre camas, camillas y sillones, así como la sustitución de elevadores y el mantenimiento de instalaciones. Destacó la llegada de mil 321 sillones reclinables destinados a las áreas de urgencias, algo que aseguró, nunca había tenido el Instituto.

En materia de digitalización, anunció que la Receta Colectiva ya funciona en 25 hospitales y se extenderá con la instalación de mil 900 equipos de cómputo. Esta medida permitirá que 7 mil 36 enfermeras y enfermeros reduzcan el tiempo destinado a trámites administrativos y fortalezcan la atención directa a los pacientes.

Respecto al abasto de medicamentos, el titular del Seguro Social informó que entre enero y octubre se alcanzó el 97 por ciento de recetas completas. Subrayó que la plataforma Receta Completa permite reportar medicamentos no surtidos, mientras que las unidades hospitalarias cuentan con mecanismos de compra emergente para atender faltantes.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Salud y de Seguridad Social en la Cámara de Diputados. ı Foto: IMSS

En el tema de rezago quirúrgico, Zoé Robledo enfatizó que uno de los principales avances corresponde a la reducción de este rubro; indicó que, de una meta de 31 mil 700 cirugías adicionales en turnos nocturnos y fines de semana, 4 mil 105 pacientes ya salieron de la lista de espera.

También destacó la estrategia para evitar el cierre de agendas médicas durante noviembre y diciembre, con el propósito de mantener la continuidad de las consultas y evitar que las citas sean pospuestas hasta el próximo año.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Salud y de Seguridad Social en la Cámara de Diputados. ı Foto: IMSS

En los servicios de Urgencias, señaló que se contempla habilitar 48 módulos para mejorar la atención y comunicación con familiares. Desde el 28 de octubre se han realizado 20 mil consultas digitales sobre el estado de salud de pacientes a través de Infórmate de tu Familiar, aplicativo disponible en la App IMSS Digital.

Zoé Robledo reiteró que el Instituto mantendrá un seguimiento puntual de los compromisos, con evaluaciones por hospital y servicio, y en este sentido, se comprometió a rendir cuentas acción por acción después del 24 de febrero.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, (centro) durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Salud y de Seguridad Social en la Cámara de Diputados. ı Foto: IMSS

“Que nos midan por resultados. Yo acepto esa vara. No me voy a cansar de defender al IMSS, pero al IMSS público. Siempre en crecimiento, siempre en transformación. Un IMSS que siempre, siempre pertenezca a la Nación”, apuntó.

Ante legisladores y personal médico del Seguro Social, Zoé Robledo aseguró que los resultados y el trabajo que se informó ante el Poder Legislativo es producto de su trabajo, “todos los días defienden al Seguro Social, hacen su trabajo en el Primer, Segundo y Tercer Nivel de atención, en la investigación y en la enseñanza; rendir cuentas es reconocer a quienes lo hacen posible”.

Destacan avances en abasto de medicamentos, equipamiento médico de alta tecnología y reducción del rezago quirúrgico en unidades médicas. ı Foto: IMSS

Destacó que de 2019 a la fecha se incorporaron al IMSS 109 mil trabajadoras y trabajadores, entre ellos 28 mil enfermeras y enfermeros, y 39 mil médicas y médicos especialistas. Además, el número de médicos residentes pasó de 13 mil 632 a 25 mil 279 en 2026 y este año el Instituto ofreció 10 mil 127 becas para formación médica y contrató a 10 mil 685 especialistas.

El director general indicó que las reservas financieras del Instituto crecieron de 200 mil millones a 635 mil millones de pesos, también reportó que, en 2026, el IMSS ha efectuado 222 mil cirugías más, otorgó 3.4 millones de consultas de especialidad adicionales y 3.3 millones de consultas de medicina familiar más que el año anterior.

Presentan detalles sobre la estrategia de 12 acciones en 120 días para modernizar hospitales y reducir tiempos de espera en el IMSS. ı Foto: IMSS

Expuso que, desde 2019, el IMSS ha sumado 6 mil 299 camas con la construcción y ampliación de hospitales; en el primer año de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum se incorporaron 2 mil 004 camas, 40 quirófanos y 233 consultorios.

Como parte de la recuperación y ampliación de unidades, entre 2020 y 2024 entraron en operación 13 hospitales, con mil 387 camas y 53 quirófanos; se han renovado mil 038 quirófanos, 83 áreas de terapia intensiva, 71 salas de urgencias y 93 salas de hemodiálisis, además de ampliar servicios de Hemodinamia, atención Oncológica Infantil, Terapia Intensiva, Imagenología y Salud Mental.

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