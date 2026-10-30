IMSS recibe 47 equipos médicos para 39 hospitales; distribuirá ultrasonidos y electrocardiógrafos

Este viernes llegaron los primeros equipos médicos especializados que el Gobierno federal adquirió como parte del plan de 12 acciones integrales a las que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se comprometió con su personal para mejorar los servicios de salud en sus unidades.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que la meta es concretar estas adquisiciones y otras acciones en 120 días.

Esta primera adquisición consta de 47 equipos especializados: 20 ultrasonidos con visualización en 3D; 17 electrocardiógrafos y también monitores de signos vitales multiparamétricos eléctricos para áreas de cuidados intensivos.

Zoé Robledo, director del IMSS, participó en la Conferencia matutina vía enlace. ı Foto: Captura de video

El director general del IMSS, Zoé Robledo, comentó vía remota desde el almacén del IMSS en Vallejo, que estos nuevos aparatos médicos serán enviados a 39 hospitales de estados como Chihuahua, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Coahuila y este mismo viernes comenzará la capacitación del personal para que se familiaricen con su uso.

Subrayó que estas adquisiciones se realizaron a partir de las necesidades que el personal de salud expuso directamente durante las visitas “piso por piso” que se realizaron en todos los hospitales del Seguro Social, a raíz de las movilizaciones que la base trabajadora realizó en semanas anteriores para mejorar las condiciones laborales.

Los nuevos equipos médicos serán distribuidos en 39 hospitales del IMSS en entidades como Chihuahua, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo y Coahuila. ı Foto: Captura de video

“Llegaron ayer. Hoy se va a hacer la capacitación. Están también aquí quienes los pidieron, porque este equipo no se decidió su destino en una oficina. Lo pidieron en la escucha en el ejercicio de piso por piso, médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, técnicos y hoy empezamos a resolver”, expresó Zoé Robledo, durante su participación vía remota.

“Escuchamos y resolvimos y como lo mencionaba es la acción número cinco del plan de 12 acciones en 120 días, adquisición de 2917 equipos médicos”, abundó.

Doctores celebran llegada de nuevo equipo

Durante la presentación, el doctor Carmona, de Veracruz, comentó que el equipo de ultrasonido servirá para hacer diagnósticos más tempranos y precisos a los pacientes.

“Hoy recibimos este equipo de ultrasonido de gama alta, tiene capacidad para realizar estudios de materno fetal con un transductor de alta frecuencia y también tiene un transductor lineal para estudios vasculares y músculo esqueléticos. Con esto vamos a poder ayudar a hacer diagnósticos más tempranos y más precisos para unos tratamientos oportunos en pro de las familias veracruzanas”, explicó.

Mientras que la cardióloga Villagrán, de Chihuahua, destacó que el electrocardiógrafo recibido es una solución esperada desde hace más de cinco años que permitirá atender de mejor forma infartos.

“Tenemos más de 5 años con la gestión del electrocardiógrafo y gracias a esta estrategia piso por piso escucha activa, pues esta vez lo recibimos. La médico casi que no lo puede creer es nuestro regalo adelantado del Buen Fin y esto nos va a permitir detectar a tiempo situaciones como código infarto, resolverlo en el momento, porque el que tenemos en ocasiones falla y es difícil conseguir las piezas porque es muy viejito, entonces en ocasiones el paciente se tiene que trasladar sin un electro y además otorga servicio para derechohabientes que necesitan el el estudio para valoraciones preoperatorias de la unidad”, expuso.

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