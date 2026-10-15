Zoe Robledo y Sindicato del IMSS instalarán mesa de negociación para mejorar propuesta salarial

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que este jueves 15 de octubre se instalará una mesa de trabajo con el Sindicato de trabajadores del organismo, con el objetivo de construir una nueva propuesta que permita mejorar, en la medida de las posibilidades, los salarios y las condiciones laborales del personal.

Zoé Robledo señaló que el diálogo con la representación sindical buscará encontrar alternativas para atender las demandas de los trabajadores, luego de que la propuesta de incremento salarial presentada por las autoridades fuera rechazada en una consulta entre la base laboral.

La negociación se desarrollará en un contexto de inconformidad sindical por el aumento de 6.8 por ciento planteado inicialmente, por lo que la instalación de la mesa abre una nueva etapa de conversaciones entre las autoridades del Instituto y la dirigencia gremial.

El objetivo será revisar las posibilidades de mejorar la oferta económica y las condiciones de trabajo, aunque hasta el momento no se ha informado de un porcentaje alternativo ni de los términos específicos que se pondrán sobre la mesa.

La respuesta de las autoridades ocurre después de que la representación sindical solicitara retomar las negociaciones para alcanzar un acuerdo que atienda las demandas de los trabajadores del Seguro Social.

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FGR