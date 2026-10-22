Senado analiza si modalidad 40 del IMSS requiere cambios legales; Higinio Martínez plantea llamar a Zoé Robledo

El presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, en conferencia de prensa el 19 de octubre de 2026.

El Senado de la República revisará los alcances del acuerdo del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre la modalidad 40, para determinar si requiere modificaciones a la Ley del Seguro Social, informó el presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez Miranda, quien planteó la posibilidad de que el director del organismo, Zoé Robledo, acuda al Legislativo para explicar la situación de los trabajadores.

Cuestionado sobre los señalamientos de abogados laboralistas, quienes sostienen que el acuerdo viola la legislación vigente y que sería necesario reformarla para aplicar los cambios, el senador morenista dijo que el tema es de reciente conocimiento y que todavía se encuentra bajo revisión.

“Estamos revisando exactamente qué alcances tiene este anuncio, si tiene que ver con una modificación legal, eso corresponde entonces al Senado y a la Cámara de Diputados”, declaró.

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Martínez Miranda evitó adelantar una postura definitiva y señaló que es necesario conocer con precisión las implicaciones de la medida antes de determinar si corresponde al Congreso intervenir. “Estamos revisando bien el tema, y más ahora que están agitadas las aguas en el IMSS, mejor revisarlo bien y podernos pronunciar bien al respecto”, afirmó.

Ante la posibilidad de que el Poder Legislativo impulse cambios legales para atender el asunto, el presidente del Senado señaló que también deben revisarse las demandas de los trabajadores del instituto, quienes, recordó, han realizado manifestaciones frente a la sede legislativa, sobre Paseo de la Reforma.

El presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, en conferencia de prensa el 19 de octubre de 2026. ı Foto: Senado de la República

El legislador también reveló que ha planteado la posibilidad de que Zoé Robledo, director general del IMSS, comparezca ante el Senado para explicar las condiciones laborales y la situación que enfrenta el organismo.

“Yo mismo he planteado la posibilidad de que el Director del IMSS pudiera presentarse aquí con nosotros en el Senado, para que nos platique cómo está la situación de los trabajadores, todo lo que tiene que ver”, sostuvo.

Indicó que la posible comparecencia permanece abierta y consideró que el Senado debe revisar estos asuntos para definir las acciones que correspondan.

Hasta el momento, Martínez Miranda no precisó si se promoverá una reforma a la Ley del Seguro Social ni confirmó una fecha para la eventual comparecencia de Robledo.

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MSL