Remoción de líder de SNTSS corresponde a trabajadores, no al gobierno, reitera Claudia Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró a la base trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que ésta es la única facultada para remover al dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Rafael Olivos, como lo han exigido en las movilizaciones de las últimas tres semanas.

Claudia Sheinbaum Pardo recordó que desde el sexenio pasado México cuenta con el andamiaje legal que dio base a los trabajadores para que éstos elijan a sus dirigentes sindicales por medio del voto directo en sus respectivos congresos, por lo que esta exigencia no puede ser atendida por el Gobierno.

“Le corresponde a los trabajadores, no le corresponde a la autoridad… No le corresponde ni al director del IMSS, ni a la Presidenta de la República y en todo caso le corresponde a los trabajadores y hay sus mecanismos; si no están de acuerdo con una dirigencia sindical de cómo cambiar a la dirigencia o si están de acuerdo cómo se mantiene”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa.

Respecto al aumento salarial del 8 por ciento que se propuso el miércoles, comentó que se trata de un “esfuerzo muy grande” por parte del Seguro Social, que buscó la forma de eficientar y reducir los gastos en otras áreas para incrementar la percepción económica de su personal.

Además, Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el gobierno respondió a la demanda, luego de que los trabajadores rechazaron el primer incremento sugerido y se sometió a una nueva valoración.

“Esto es un esfuerzo muy grande que está haciendo el IMSS de reorganización, de eficiencia. Entonces, ese es un tema. Que la verdad, díganme en qué otro país del mundo se resuelven así las cosas. Muchas veces impera el autoritarismo: ‘No, ya dije que es 2.9 el aumento salarial y se acabó’. No. Se hizo una consulta y los trabajadores dijeron ‘no’”, declaró.

Respecto a la movilización que continuó este 21 de octubre, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que ésta fue de una dimensión menor en comparación con las anteriores.

Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que la atención no sólo ha sido en torno al salario, sino también en atención a las quejas por las condiciones laborales, para lo cual fue que se ordenó la revisión directa de cada uno de los hospitales, a lo cual se suma la contratación del personal que llegó para la atención a la pandemia de Covid-19.

“Y todo dentro del marco de un ejercicio responsable del presupuesto. Entonces, aquello en donde hay que mejorar, pues hay que mejorar”, sostuvo.

Por otro lado, Claudia Sheinbaum Pardo criticó que políticos de oposición intentaran sumarse a la movilización del personal y que emprendieran una “campaña” para sumar críticas a su gobierno, lo cual calificó como un “oportunismo político absurdo y ridículo”.

Claudia Sheinbaum Pardo consideró que este episodio dejó enseñanzas al gobierno, en el que se reconocieron y atendieron las demandas tomadas como legítimas por parte de los trabajadores, pero también se separó de aquello que se consignó más como una campaña contra el gobierno.

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