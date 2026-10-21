Rafael Olivos llama a la reconciliación sindical tras rechazo al aumento salarial del IMSS

El secretario general del SNTSS defendió la consulta a los trabajadores y pidió reconciliación

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) dio por concluida la revisión salarial 2026 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de alcanzar un acuerdo de incremento global de 8 por ciento, dividido en 4 por ciento al sueldo tabular y otro 4 por ciento al concepto 11, correspondiente a la ayuda para vivienda.

El acuerdo se alcanzó después de que la base trabajadora rechazó mediante una consulta la propuesta salarial inicial y expresó su inconformidad por el monto del incremento, así como por las deficiencias en el abasto de medicamentos, el equipamiento, las plantillas de personal y las condiciones laborales.

En un mensaje en video, el secretario general del SNTSS, Rafael Olivos, reconoció que la dirigencia sindical decidió escuchar directamente a los trabajadores y convocar a una consulta que, afirmó, se realizó de manera inmediata y sin que existiera una obligación legal para ello.

“En este ejercicio democrático, la mayoría de los compañeros depositaron su voto de manera libre, directa y secreta y rechazaron el aumento salarial pactado”, señaló.

Ante el resultado, aseguró que el comité ejecutivo nacional asumió como propias las preocupaciones de los sindicalizados y convocó al IMSS a instalar mesas emergentes de negociación para revisar el incremento y atender las demandas relacionadas con la operación de la institución.

Olivos explicó que las reuniones comenzaron el sábado pasado y concluyeron durante la madrugada del martes, con la participación de los equipos del sindicato y del Instituto, encabezados por el director general del IMSS, Zoé Robledo, y el propio dirigente sindical.

🏥 El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) avaló el aumento salarial del 8% propuesto por el IMSS, dividido en 4% al salario y 4% en prestaciones.



Sin embargo, trabajadores disidentes rechazaron el acuerdo y anunciaron que mantendrán las movilizaciones… pic.twitter.com/YHW8veM9IT — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 22, 2026

Como resultado, se acordó elevar el incremento global a 8 por ciento, con 4 por ciento directo al sueldo tabular y 4 por ciento al concepto 11, que, de acuerdo con Olivos, está exento del impuesto sobre la renta (ISR).

El dirigente calificó el acuerdo como una mejora significativa respecto del ofrecimiento inicial y sostuvo que representa el incremento más alto frente a la inflación de los últimos 20 años.

Además del componente salarial, indicó que durante las negociaciones se abordaron las necesidades de equipamiento, el suministro de medicamentos e insumos, la operación cotidiana de los servicios, las plantillas y las condiciones laborales del personal.

Afirmó que el Instituto se comprometió a poner en marcha un plan de acción inmediato para atender las deficiencias detectadas, aunque no detalló los plazos, las metas ni los mecanismos de seguimiento de las medidas anunciadas.

Pese al cierre de la revisión salarial, la inconformidad de una parte de los trabajadores persiste, pues entre las demandas planteadas durante las movilizaciones se encuentra un aumento directo de 10 por ciento al salario.

Ante este escenario, Olivos hizo un llamado a la “reconciliación sindical” y convocó a los trabajadores a sumarse al esfuerzo para fortalecer al Instituto y garantizar la atención a los derechohabientes.

“Con este nuevo escenario queda superada la revisión salarial 2026, pero los retos en la institución continúan”, sostuvo.

El dirigente agregó que el comité de diálogo permanecerá vigente para escuchar las inquietudes de los agremiados y defendió que la negociación debe mantenerse abierta, con apego a los estatutos sindicales.

“El sindicato no somos unos cuantos”, expresó al final de su mensaje, en el que insistió en que la democracia sindical, la negociación y el diálogo deben contribuir a mejorar las condiciones de los trabajadores y los servicios que presta el IMSS.

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MSL