Trabajadores disidentes alistan marcha nacional 

Personal del IMSS continúa el plantón frente a las oficinas centrales de la CDMX. Ya suman dos semanas de protestas y bloqueos en diferentes estados del país.

Representantes de la base trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron la conformación de un frente único para continuar sus movilizaciones en todo el país el próximo miércoles 21 de octubre, en demanda de una revisión salarial justa, mejores condiciones laborales y la destitución del dirigente sindical Rafael Olivos.

A través de un comunicado firmado por trabajadores de base del IMSS, quienes se identifican como Resistencia IMSS, los inconformes informaron que durante su segunda asamblea general, realizada este domingo, distintas corrientes y colectivos acordaron unificar sus acciones para fortalecer sus exigencias ante las autoridades del instituto y la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

10 Por ciento más al salario es lo que exige el personal del IMSS

“Superando cualquier diferencia, la base unificada consolida un solo frente de lucha nacional para defender la salud pública, la justicia laboral y la dignidad de las y los trabajadores del instituto”, acotó.

TE RECOMENDAMOS: Van más de 19 millones de becados Rebasan en 400 mil meta de inscripción a educación media

En la Ciudad de México, la marcha está convocada para las 15:00 horas del miércoles 21 de octubre, con salida desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Los organizadores extendieron el llamado a trabajadores de otras entidades para realizar movilizaciones simultáneas en distintos puntos del país.

En su estrategia, el movimiento anunció que hoy realizará una conferencia de prensa denominada “La Mañanera de la Resistencia IMSS”, programada para coincidir con la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En ese encuentro, los trabajadores inconformes prevén exponer las carencias operativas que enfrentan en las unidades médicas, las condiciones laborales del personal y el estado de su pliego petitorio.

Personal del IMSS continúa el plantón frente a las oficinas centrales de la CDMX. Ya suman dos semanas de protestas y bloqueos en diferentes estados del país. ı Foto: Cuartoscuro

Entre sus demandas se encuentran la salida de Rafael Olivos de la dirigencia sindical, la convocatoria a un congreso nacional extraordinario, una revisión salarial que consideren justa y la elección directa de nuevos representantes. Acordaron impulsar medidas de defensa legal y protección para los trabajadores que participen en las protestas, ante el temor de posibles sanciones, represalias o despidos.

El conflicto salarial ocurre después de que la base trabajadora rechazó, en una consulta sindical, la propuesta de incremento de 6.8 por ciento presentada en las negociaciones con las autoridades. Tras conocerse el resultado, la dirigencia sindical solicitó reanudar las conversaciones para buscar una nueva propuesta.

La inconformidad se dirige contra la conducción de las negociaciones y la representación de los trabajadores, pues los grupos movilizados exigen participar directamente en las decisiones que afectan sus salarios y condiciones laborales.

La siguiente asamblea general de Resistencia IMSS está prevista para el domingo 25 de octubre, a las 15:00 horas, cuando los participantes evaluarán el resultado de las movilizaciones y definirán las acciones a seguir.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL