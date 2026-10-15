Trabajadores del IMSS rechazan aumento de 6.8%; Zoé Robledo retoma negociación con el sindicato

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que esta tarde quedó instalada la mesa de trabajo entre el organismo y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), con el objetivo de construir una nueva propuesta de mejora salarial y de condiciones laborales para el personal.

“Esta tarde instalamos la mesa de trabajo entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) para construir una nueva propuesta de mejora salarial y de condiciones de trabajo para quienes sostienen todos los días a nuestra institución: sus trabajadoras y trabajadores”, publicó.

La instalación de la mesa ocurre luego de que la base trabajadora rechazó, mediante una consulta, el incremento global de 6.8 por ciento planteado inicialmente, integrado por un aumento de 2.9 por ciento al salario tabular y 3.9 por ciento en prestaciones.

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Esta tarde instalamos la mesa de trabajo entre @Tu_IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social para construir una nueva propuesta de mejora salarial y de condiciones de trabajo para quienes sostienen todos los días a nuestra institución: sus trabajadoras y… pic.twitter.com/8IgNkblUuZ — Zoé Robledo (@zoerobledo) October 15, 2026

Ante el rechazo, el dirigente sindical Rafael Olivos solicitó retomar las negociaciones para revisar la propuesta económica.

Sin embargo, la inconformidad también se ha expresado entre trabajadores disidentes. Rafael Soto, integrante del Comité de Movilización Nacional de trabajadores del IMSS, anunció que preparan una nueva megamarcha en aproximadamente 15 días y sostuvo que una de sus principales demandas es la salida de Olivos de la dirigencia del SNTSS.

Los inconformes plantean un aumento directo de 10 por ciento al salario, mejores condiciones laborales y el abasto de insumos médicos, además de la realización de un congreso sindical extraordinario para renovar la dirigencia.

La mesa instalada este jueves abre una nueva etapa de negociación entre las autoridades del IMSS y el sindicato, aunque todavía está pendiente conocer los términos de la propuesta que resulte de las conversaciones.

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MSL