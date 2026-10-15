Trabajadores del IMSS anuncian segunda megamarcha nacional para el 21 de octubre.

Trabajadores del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron la realización de una segunda movilización nacional para el próximo miércoles 21 de octubre.

Explicaron que la convocatoria tiene como propósito principal exigir mejoras salariales para la plantilla laboral, así como la destitución de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Rafael Soto Cruz, enfermero de la unidad hospitalaria y vocero de la agrupación, dio a conocer la resolución del personal de salud. Según precisó el representante del movimiento, la jornada de protesta está concebida como la segunda gran movilización de todos los trabajadores del Seguro Social a nivel nacional.

Dentro del pliego de reclamos, los empleados del organismo público de salud estipularon la exigencia de un aumento salarial del 10%. A la demanda económica se suma la solicitud explícita para remover de su cargo a Rafael Olivos Hernández, quien se desempeña como secretario general del SNTSS.

El vocero y los organizadores adelantaron que en los próximos días darán a conocer detalles complementarios sobre la logística de la manifestación.

“Será la segunda gran movilización de todos los trabajadores del Seguro Social a nivel nacional”, dio a conocer Rafael Soto Cruz, enfermero del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y vocero del movimiento.

De acuerdo con lo informado por el personal, en breve se precisarán la organización interna, los horarios de arranque y los puntos específicos de concentración para la megamarcha.

La convocatoria busca dar continuidad a la serie de protestas que el personal médico y operativo ha manifestado frente a sus condiciones laborales y de representación sindical.

Esta acción colectiva refleja la persistencia de las inconformidades laborales vertidas por el personal del sector salud en la capital del país. La primera megamarcha tuvo lugar el martes 13 de octubre de 2026 en la Ciudad de México.

Se proyecta que conforme se aproxime la fecha fijada para la manifestación, los representantes informen sobre la logística de las acciones de protesta.

Asimismo, se contempla la posible integración de trabajadores adscritos a otras unidades médicas y administrativas del IMSS distribuidas en diversas entidades de la República Mexicana.

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JVR