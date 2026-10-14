Trabajadores del IMSS votan aumento salarial; disidencia denuncia irregularidades y exige 10%

Más de 450 mil empleados sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) están convocados a decidir si aceptan el incremento de 2.9% al sueldo tabular y 3.9% al Concepto 11; opositores al acuerdo acusan falta de folios en las boletas y cuestionan la legalidad de la consulta.

La votación nacional para definir si los trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social aceptan o rechazan el incremento salarial pactado por la dirigencia sindical y las autoridades del organismo comenzó a las 7:00 horas de este miércoles, en medio de inconformidades por el monto del aumento y señalamientos de presuntas irregularidades en la organización de la consulta.

La propuesta sometida a consideración de los trabajadores contempla un aumento de 2.9 por ciento al sueldo tabular, más 3.9 por ciento en el Concepto 11, correspondiente a la compensación garantizada o ayuda para despensa, para un incremento conjunto anunciado de 6.8 por ciento en ambos componentes.

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Sin embargo, trabajadores inconformes del Instituto Mexicano del Seguro Social consideran insuficiente el acuerdo y reclaman un aumento salarial de 10 por ciento, además de mejores condiciones laborales, cobertura de plazas vacantes y garantías sobre sus prestaciones.

Desde las primeras horas de la jornada, integrantes de la disidencia denunciaron problemas en la operación de las casillas, papeletas sin folios y presuntas provocaciones por parte de delegados sindicales. Otros trabajadores, en contraste, reportaron que la votación transcurrió con normalidad durante el cambio de guardia matutino.

Disidencia cuestiona las boletas

Rafael Soto, enfermero de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y vocero disidente, señaló deficiencias en las papeletas utilizadas para consultar a la base trabajadora y cuestionó que la dirigencia sindical intervenga en el proceso de recepción y conteo de los votos.

“Las boletas son pedazos de papel, literalmente mal cortados, hasta chuecos y nada más un tachecito. Esperaría que mínimamente estuvieran foliadas para saber cuántas entran y cuántas salen”, denunció.

El trabajador también acusó presuntas provocaciones por parte de delegados dentro de las instalaciones y sostuvo que la falta de mecanismos de control genera dudas sobre la transparencia del resultado.

La consulta se realiza en más de 600 hospitales y clínicas del país, con la participación prevista de más de 450 mil empleados sindicalizados. De acuerdo con la información proporcionada por los trabajadores, las casillas permanecerán abiertas hasta las 21:00 horas, cuando comenzará el conteo de las papeletas por parte de los delegados sindicales.

No obstante, no todos los empleados consultados reportaron incidentes. Benjamín, trabajador del Centro Médico Nacional Siglo XXI, aseguró que el procedimiento en su centro laboral se desarrollaba con orden y que la pregunta sometida a votación era clara, aunque reservó el sentido de su sufragio.

“Es un proceso muy sencillo y ordenado. La pregunta es muy clara: estamos de acuerdo o no con el incremento salarial”, comentó.

El trabajador consideró que la movilización realizada el martes influyó para que la dirigencia sindical abriera la consulta sobre el acuerdo salarial.

Entre quienes votaron en contra se encuentra Enrique Hurtado, trabajador del área de Terapia Respiratoria, quien calificó el incremento como insuficiente y cuestionó la información relacionada con los recursos destinados al retiro.

“Estoy enteramente en contra de ese aumento porque es un pseudoaumento. En la historia laboral que tengo nunca se dijo que participara la Afore para darle un aumento a mi salario”, afirmó, tras señalar que marcó la opción del “No”.

Por su parte, Omar Jiménez, enfermero general, sostuvo que las demandas del personal van más allá del porcentaje salarial y abarcan problemas que, aseguró, afectan la operación cotidiana de los servicios médicos, entre ellos la falta de insumos y las plazas sin cubrir.

“Lo que estamos solicitando es la cobertura de plazas para dar una buena atención”, señaló.

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FGR