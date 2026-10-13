Megamarcha del IMSS del 13 de octubre en CDMX: sigue aquí lo más destacado

Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizan este martes 13 de octubre una movilización en la Ciudad de México para exigir un aumento salarial, mejores condiciones laborales y atención al desabasto de medicamentos e insumos médicos.

La protesta también incluye demandas relacionadas con la dirigencia sindical y las condiciones en las que desempeñan sus labores.

En La Razón, te contamos cómo avanza la marcha del IMSS, cuáles son las calles afectadas, qué alternativas viales puedes tomar y si se registran cambios en la circulación o el transporte público.

18:00 horas | Megamarcha del IMSS afecta Insurgentes, Reforma y Cuauhtémoc en CDMX

La SSC reportó afectaciones viales por la marcha del IMSS en avenida Insurgentes, a la altura de Álvaro Obregón; Paseo de la Reforma, en el cruce con Toledo, y Eje 3 Sur, desde avenida Cuauhtémoc.

Como alternativas, recomendó circular por Circuito Interior, avenida Chapultepec, avenida Cuauhtémoc, Doctor José María Vértiz, Calzada del Obrero Mundial, Luis Saviñón y Eje 5 Sur.

La #SSC informa:



Ante la movilización por parte de manifestantes, al momento se ubican sobre Av. #Insurgentes a la Altura de Av. #ÁlvaroObregón al norte, ambos cuerpos de la vialidad se encuentran afectados desde el Eje 4 Sur, como alternativas viales le sugerimos circular… pic.twitter.com/9aam0q2LOK — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 13, 2026

17:30 horas | Cierran ambos sentidos de Paseo de la Reforma por megamarcha del IMSS

Trabajadores del IMSS se concentran frente a las oficinas centrales del Instituto, ubicadas en Paseo de la Reforma, donde se sumó un grupo de aproximadamente 30 empleadas de una guardería.

Ante la presencia de los manifestantes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) cerró la circulación en ambos sentidos de la avenida, desde la glorieta de la Diana Cazadora hasta la Puerta de los Leones, lo que genera afectaciones viales en esta zona de la Ciudad de México.

🔴 Trabajadoras y trabajadores del IMSS se concentran frente a las oficinas centrales del Instituto, en Paseo de la Reforma, CDMX.



Un contingente de aproximadamente 30 empleadas de una guardería llegó al lugar, mientras que la SSC cerró la circulación en ambos sentidos de… pic.twitter.com/ZKMBAyU7mD — Azucena Uresti (@azucenau) October 13, 2026

17:15 horas | SSC reporta movilización de 5 mil trabajadores del IMSS en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que alrededor de 5 mil trabajadores activos y jubilados del IMSS participan en la movilización de este martes, que avanza desde Eje 3 Sur y se incorpora a avenida Insurgentes.

Como parte de las afectaciones, se reportó un corte a la circulación en Eje 3 Sur, a la altura de avenida Cuauhtémoc, mientras que el tránsito en esta última vialidad fue restablecido tras el paso de los manifestantes.

Como alternativa para quienes circulan por Eje 3 Sur, las autoridades recomendaron utilizar Luz Saviñón. Para evitar la zona de Insurgentes, sugirieron Circuito Interior, avenida Cuauhtémoc y Doctor José María Vértiz.

La SSC también señaló que en la marcha participan organizaciones en apoyo, entre ellas integrantes de la CNTE de la Sección IX de la Ciudad de México, y pidió a los automovilistas anticipar sus traslados ante posibles retrasos.

La #SSC Informa:

Reporte de las 17:00 horas



El Centro de Orientación Vial (@OVIALCDMX) de la #SSC informa las movilizaciones por parte de 5 mil trabajadores activos y jubilados del @Tu_IMSS:



📍Se restablece la circulación de Av. Cuauhtémoc a la altura del Eje 3 Sur, luego de… pic.twitter.com/pB4nokPF84 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 13, 2026

17:00 horas | Marcha del IMSS avanza por Insurgentes y afecta la circulación

La movilización de trabajadores del IMSS continúa sobre ambos sentidos de avenida Insurgentes, con reportes de avance a la altura de las calles Campeche y Coahuila.

Ante las afectaciones al tránsito vehicular en la zona, se recomienda utilizar como alternativas viales Circuito Interior, avenida Cuauhtémoc y Doctor José María Vértiz.

16:50 horas | SSC reporta cierre vial en Eje 1 Poniente y Viaducto Miguel Alemán

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó un cierre a la circulación sobre Eje 1 Poniente, a la altura de Viaducto Miguel Alemán, debido a las afectaciones viales registradas durante la jornada de movilizaciones en la Ciudad de México.

Se recomienda a los automovilistas considerar rutas alternas y mantenerse atentos a los reportes de las autoridades.

#PrecauciónVial | Corte de circulación en Eje 1 Poniente Av. Cuauhtémoc a partir de Viaducto Miguel Alemán al Norte.#AlternativaVial Dr. José María Vértiz. pic.twitter.com/OJUJaB7s63 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 13, 2026

16:30 horas | Marcha del IMSS y magisterio genera afectaciones en Insurgentes

Los contingentes de trabajadores del IMSS y docentes disidentes avanzan por avenida Insurgentes, donde su paso comienza a complicar la circulación vehicular.

La presencia de los manifestantes provoca cortes en algunos tramos de esta vialidad, por lo que se recomienda a los automovilistas buscar alternativas para continuar sus recorridos.

16:05 horas | Megamarcha del IMSS avanza por Eje 3 Sur rumbo a Insurgentes

La megamarcha de trabajadores del IMSS avanza sobre Eje 3 Sur rumbo a avenida Insurgentes, con destino a las oficinas centrales del Seguro Social, ubicadas en Paseo de la Reforma.

Así en cierre de Eje 3 Sur y Eje 1 Poniente, en la @AlcCuauhtemocMx, a unos minutos de que inicie la marcha de personal del @Tu_IMSS. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/8WE5Kleqcr — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 13, 2026

15:00 horas | Inicia la megamarcha de trabajadores del IMSS

La marcha de trabajadores del IMSS dio inicio a las 15:00 horas de este martes, cuando los primeros contingentes comenzaron a avanzar desde el exterior del Centro Médico Nacional Siglo XXI, con destino al Centro Histórico de la Ciudad de México.

Los manifestantes llevan carteles y pancartas para expresar sus demandas, entre ellas un aumento salarial y el abasto de medicamentos, materiales y suministros necesarios para realizar sus labores.

La #SSC Informa:



Reporte de las 15:15 horas



El Centro de #OrientaciónVial de la #SSC informa las movilizaciones por parte de Trabajadores activos y jubilados del @Tu_IMSS:



📍1. Centro Médico Siglo XXI, Avenida Cuauhtémoc número 330, Colonia #RomaSur, al momento con 1,500… pic.twitter.com/MHoyXrHu9o — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 13, 2026

¿Por qué marchan los trabajadores del IMSS hoy 13 de octubre en CDMX?

Los trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizan esta marcha para exigir un aumento salarial, mejores condiciones laborales y el abasto de medicamentos, materiales e insumos médicos en las unidades de atención.

Los manifestantes buscan que sus demandas sean atendidas por las autoridades y que se garanticen los recursos necesarios para desempeñar sus funciones.

Entre sus principales exigencias también se encuentran cambios en la dirigencia sindical y garantías para evitar represalias contra quienes participan en las protestas.

La movilización busca visibilizar el descontento de los trabajadores ante las condiciones laborales y salariales que enfrentan, así como la necesidad de atender las carencias que, aseguran, afectan tanto al personal como a los servicios que reciben los derechohabientes.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL