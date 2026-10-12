Marcha del IMSS en CDMX: ruta, horario y calles afectadas este 13 de octubre

La Ciudad de México tendrá una movilización de trabajadores del sector público este martes 13 de octubre, cuando empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de otros organismos participen en una megamarcha convocada en la zona centro de la capital.

La protesta está programada para este martes 13 de octubre y tendrá como punto de reunión el Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Por ello, quienes tengan previsto circular por las inmediaciones del punto de salida o trasladarse hacia el primer cuadro de la ciudad deberán considerar posibles complicaciones viales durante el desarrollo de la marcha.

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Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social durante manifestación pasada ı Foto: Cuartoscuro

¿Cuál será la ruta de la marcha del IMSS y a qué hora comienza?

De acuerdo con la convocatoria difundida por los organizadores, la megamarcha comenzará a las 15:00 horas del martes 13 de octubre, con salida del Centro Médico Nacional Siglo XXI. El Palacio Nacional fue señalado como destino de la movilización.

Entre las zonas que los automovilistas deberán vigilar están la avenida Cuauhtémoc, por su cercanía con el punto de reunión, y Paseo de la Reforma, donde se ubican oficinas centrales del IMSS. También se mencionan posibles complicaciones en avenida Insurgentes y Circuito Interior, particularmente en las inmediaciones del Centro Médico Nacional La Raza.

La lista de vialidades incluye además el Viaducto Río de la Piedad, Eje 3 Oriente y Calzada de Tlalpan, zonas donde, según la información difundida, se han registrado protestas o bloqueos anteriores.

🚨Megamarcha



Este martes 13 de octubre



Trabajadores del IMSS partirán rumbo a Palacio Nacional del Centro Médico Nacional Siglo XXI a las 15:00 hrs



Demandan:



-Salario digno

-Más personal médico y administrativo

-Infraestructura digna y segura

-Citas oportunas



Entre las… pic.twitter.com/7RFJvW6cS7 — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) October 12, 2026

¿Qué exigen los trabajadores del IMSS?

Entre las principales demandas de los inconformes se encuentran un salario digno, instalaciones seguras y mejores condiciones para acceder oportunamente a citas médicas.

Los manifestantes también piden la renuncia de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). Los convocantes lo acusan de incumplir disposiciones establecidas en los estatutos y la legislación laboral.

Ante la movilización, se recomienda consultar los avisos viales antes de salir y contemplar tiempo adicional para los traslados por el centro de la Ciudad de México.

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social durante manifestación pasada ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT