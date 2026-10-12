SOBSE lanza licitación para reconstruir skatepark en San Antonio

Un joven patina durante un evento en el parque de San Antonio Abad, en 2017.

La Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) ya sacó la licitación pública nacional para la reconstrucción del skatepark Barrio San Antonio, en la alcaldía Cuauhtémoc, a más de cuatro meses de que lo demolió el 7 de mayo pasado.

Dicha licitación fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 12 de octubre bajo la convocatoria DGSUS/LPN/092/2026, que establece un periodo de ejecución de 60 días naturales, del 2 de noviembre al 31 de diciembre de este año.

La reconstrucción responde a una demanda de la comunidad skate, roller, BMX y más que ha exigido vía la organización Espacio Sobre Ruedas la recuperación del espacio deportivo tras las obras de construcción del Jardín Flotante Tlallipan.

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De acuerdo con la convocatoria, las empresas interesadas podrán adquirir las bases de la licitación los días 12, 13 y 14 de octubre, de las 09:00 a las 15:00 horas, en las oficinas de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, ubicadas en avenida Río Churubusco, esquina con calle Hualquila, colonia Magdalena Atlazolpa, alcaldía Iztapalapa.

¡Remodelación del Skatepark San Antonio Abad!



✨ La jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM nos comparte el proyecto de remodelación de este complejo deportivo que rescatará la infraestructura realizada años atrás.



👉 Esta obra aportará a la activación física de capitalinas y… pic.twitter.com/uirCJzT6YJ — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) May 11, 2026

Con este procedimiento, la dependencia busca avanzar en la contratación de los trabajos para recuperar el espacio. El calendario prevé que las obras concluyan el último día de 2026, aunque la convocatoria por sí misma no representa el inicio de la reconstrucción ni garantiza que los trabajos terminen en la fecha prevista.

Fue el pasado 11 de mayo cuando la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció la reconstrucción del área de skatepark que se ubica debajo del Parque Elevado de Tlalpan, el cual conectará Plaza Tlaxcoaque con la estación Chabacano del Metro de la Ciudad de México.

“Aquí había un skatepark. Se demolió, pero antes se habló con los jóvenes y estuvieron de acuerdo que así fuera para construir otro skate mejor, más grande, y como los jóvenes lo pidieran”, explicó la mandataria capitalina en un mensaje en video.

En aquel momento, Raúl Basulto Luviano, secretario de Obras y Servicios, manifestó que las mesas de diálogo con la comunidad skater ya existían previamente, y fue durante este 11 de mayo que se revelaron los planes a las y los jóvenes que utilizan este espacio de la alcaldía Cuauhtémoc.

“Les hicimos la propuesta que les queríamos mejorar el skate, que mejorara las condiciones después de toda la obra que se desarrolló. Instalamos las mesas de trabajo desde la semana pasada y hoy [el lunes 11 de mayo] en la mañana, la Secretaría de Obras mostramos los primeros esbozos de lo que sería la pista de skatepark aquí, abajo de parque elevado”, afirmó el funcionario capitalino.

Tarjeta Informativa: Avanza el proceso para la construcción del skatepark en San Antonio, alcaldía Cuauhtémoc.#Entérate 👇#ObrasQueTransformanLaCapital pic.twitter.com/qntCwYF1nb — Secretaría de Obras y Servicios CDMX (@SOBSECDMX) October 12, 2026

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LMCT