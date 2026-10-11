Clara Brugada inaugura nueva Utopía en Milpa Alta; tendrá servicios médicos gratuitos y espacios deportivos

La nueva Utopía de Milpa Alta cuenta con una alberca semiolímpica, canchas deportivas y espacios para actividades recreativas y culturales.

Este domingo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, inauguró una nueva Utopía en el pueblo de San Antonio Tecómitl, en la alcaldía Milpa Alta.

Esta nueva unidad de la transformación estará conformada por 11 edificios distribuidos en un perímetro de 23 mil metros cuadrados, donde los habitantes de la zona podrán realizar más de 80 actividades recreativas, como natación, fútbol y béisbol, así como otras labores de carácter cultural.

Clara Brugada inauguró la Utopía Temictli Tecómitl en San Antonio Tecómitl, alcaldía Milpa Alta, con instalaciones deportivas, culturales y de atención médica. ı Foto: Gobierno CDMX

La construcción de este centro recreativo tuvo un costo total de 190 millones de pesos, destinados a incorporar al espacio más de 300 metros cuadrados de juegos de feria, dos canchas de fútbol, una alberca semiolímpica, una jaula de bateo, canchas de pádel, temazcal e hidroterapia.

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El espacio también contará con una estancia infantil gratuita, que operará de las 06:30 a las 18:00 horas y estará disponible para niñas y niños desde los 45 días de nacidos hasta los seis años.

El complejo Temictli Tecómitl ofrecerá servicios médicos gratuitos, estudios de laboratorio y atención odontológica y psicológica a los habitantes de la zona. ı Foto: Captura de video

“Milpa Alta es el corazón rural de la Ciudad de México, estamos felices de traer una utopía a este hermoso pueblo originario. Hoy las utopías llegan a Milpa Alta, decidimos llamar a esta utopía Temictli Tecómitl, porque fue la propuesta de los representantes de los pueblos originarios, literalmente quiere decir en náhuatl el ensueño de la olla de piedra”, dijo la mandataria capitalina.

Adicionalmente, la Utopía Temictli Tecómitl contará con consultorios médicos que ofrecerán atención general, odontológica y psicológica, además de servicios de mastografía e incluso un laboratorio clínico gratuito que realizará exámenes de orina, sangre y otros análisis.

Clara Brugada inauguró la Utopía Temictli Tecómitl en San Antonio Tecómitl, alcaldía Milpa Alta, con instalaciones deportivas, culturales y de atención médica. ı Foto: Captura de video

A esto se suma un auditorio con capacidad para casi 500 personas, ubicado en el mismo complejo, que tendrá una programación cinematográfica todas las tardes, complementada con actividades de danza y teatro.

De igual forma, la Utopía Temictli Tecómitl tendrá una agencia de empleo y una sede de la Procuraduría del Trabajo, donde se brindará capacitación a los habitantes de la zona y se ayudará a buscar empleo a quienes estén interesados en iniciar una nueva actividad laboral.

“Con los pueblos originarios todo, sin los pueblos nada. Hace dos años, asumimos el compromiso de poner las periferias en el centro. Estamos decidiendo con los pueblos, con las distintas comunidades, en dónde se construirán más utopías en Milpa Alta. Si los pueblos están de acuerdo, traemos toda la infraestructura necesaria para que se apropien de ella y puedan vivir mejor”, afirmó Brugada Molina.

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