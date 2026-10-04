Utopías han beneficiado a más de 2 millones de personas, demuestran que es posible CDMX más justa: Brugada

Clara Brugada, jefa de Gobierno, en la Asamblea Informativa de rendición de cuentas.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que uno de los principales ejes de su Gobierno es la construcción de Utopías en diferentes zonas de la Ciudad de México para promover la integración social mediante el arte, el deporte y la cultura, y enfatizó que, tan solo este año, se entregaron o están en construcción 32 de las 100 proyectadas para el fin del sexenio.

Durante su Asamblea Informativa de rendición de cuentas, Brugada Molina enfatizó que, en los dos años que lleva su gobierno, se han transformado más de 300 mil metros cuadrados en la Ciudad de México mediante nuevas Utopías.

Destacó que estos espacios, donde se promueve el arte, la cultura y el deporte, se ha beneficiado a más de dos millones de personas en diferentes zonas de la capital mexicana, incluidas las periferias.

Enfatizó que, tan solo en 2026, se han entregado o están en construcción 32 Utopías, y recordó que la meta al final del sexenio es entregar 100.

“Cada utopía es una vacuna contra la indiferencia, el aislamiento y la desigualdad. Cada utopía demuestra que es posible una ciudad más justa, más libre y más democrática”, destacó Brugada Molina en su mensaje.

La jefa de Gobierno enfatizó que, entre las Utopías que están proyectadas o en construcción se encuentran Hermanos Galeana, Tecómitl, Parque Japón, Tepito, SCOP, Jalalpa, Torres de Potrero, Utopía de las Infancias, El Rosario, Canal Nacional, Eduardo Molina, Carmen Cerdán, Pensil, San Juan Ixtayopan, Granjas Navidad, Oceanía, Santa Marta, Deportivo Independencia y San Pedro Mártir, entre otros.

Incluso, Brugada Molina destacó que justo este día, domingo 4 de octubre, se está inaugurando la primera Utopía fuera de México. Explicó que el centro recreativo se inauguró en Quito, Ecuador.

Por lo anterior, Clara Brugada envió un saludo al alcalde de Quito, Pavel Muñóz, a quien llamó el fundador de las “Quito Pías”.

Clara Brugada destacó otros logros en la recuperación del espacio público, entre ellos la entrega de tres mil 600 obras desde el inicio de la administración y la recuperación de más de un millón de metros cuadrados de espacio público mediante Utopías, parques y servicios de cuidado.

También destacó la iluminación de 586 kilómetros mediante más de 200 mil luminarias y la creación de 600 Caminos de Mujeres Libres y Seguras.

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