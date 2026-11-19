EL DATO: LOS ASISTENTES a la protesta se cubrieron el rostro con cubrebocas y gorras.

LOS CIERRES viales que llevó a cabo un grupo de personas a las entradas de Santa Fe, el pasado martes, presuntamente estuvo orquestado por el grupo criminal Los Malcriados 3AD (Tercera Acción Destructiva), lo cual ya es investigado, confirmó la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, la funcionaria federal explicó que los asistentes a esa protesta habrían recibido un pago por parte de gente de dicha organización delictiva, que opera en la Ciudad de México. Su líder, Lenin Jonathan Canchola Martínez, fue sentenciado en 2025 por secuestro agravado.

“Lo que llamó la atención es que quienes pagaban eran personas pertenecientes a un grupo delictivo, de una persona que se encuentra privada de su libertad”, explicó.

Esto, porque cerca de 400 personas afectaron por más de cinco horas la circulación vial de las avenidas Vasco de Quiroga y Constituyentes, en Cuajimalpa, para denunciar presuntas torturas y violaciones a derechos humanos en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 de Tepic, Nayarit, donde Lenin Canchola cumple su sentencia.

50 Años de prisión es la pena que cumple Lenin Canchola

En su Sexto Informe de labores de la administración pasada, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el segundo grupo criminal más golpeado, entre 2020 y julio de 2024, fue Los Malcriados 3AD con 23 células delictivas desarticuladas y 173 presuntos integrantes aprehendidos.

Rodríguez Velázquez cuestionó que haya bloqueos y protestas pagadas en favor de personas ligadas a la delincuencia organizada, como sucedió este martes en la capital, por ello ya se indaga el caso.

“Ya se está en investigación y se va a proceder, porque no puede ser que estén pagando por hacer bloqueos, sobre todo de personas que están totalmente vinculadas a la delincuencia organizada”, dijo.

En cuanto a las quejas sobre el trato en el centro penitenciario de Nayarit, la titular de la Segob comentó que habrá una revisión, pero negó que haya malas condiciones en este sitio.