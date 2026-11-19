REPARTIDORES PROTESTAN afuera de la Semovi, el pasado 13 de noviembre.

AGRUPACIONES integrantes de Repartidores Unidos México advirtieron que, si las autoridades capitalinas no los atienden de manera directa y “sin rodeos”, para analizar su pliego petitorio, entonces la capital “arderá en un caos vial”.

2 Mil peticiones de voluntades anticipadas hubo en 2025

Mediante un comunicado publicado en redes sociales, los manifestantes advirtieron que las personas que se reunieron esta semana con la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Gobierno no los representan. Ese día, indicaron, aquellos perfiles acudieron al encuentro y quienes impulsaron éste fueron dejados afuera de las oficinas.

EL DATO: LA SEMOVI ha informado que, según di versas estimaciones, cerca de 80 por ciento del transporte de motocicleta en la capital del país está enfocado al reparto.

“Denunciamos que se tomó nuestro pliego petitorio y que personas ajenas a nuestra organización se hicieron pasar por nosotros, con la complicidad de las autoridades capitalinas, para simular un diálogo inexistente”, indicaron.

Asimismo, el comunicado reclama la presunta intromisión en el caso de “líderes de un sindicado cercano a Pedro Haces”, quienes buscan apropiarse del movimiento de repartidores.

Los repartidores también criticaron a funcionarios, entre ellos el titular de la Secgob, César Cravioto Romero, por presuntamente no buscar soluciones reales a los reclamos de los trabajadores.

Esto, luego de que alcomparecer ante diputados locales el 4 de noviembre, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, anunció un plan piloto para regularizar a los repartidores por aplicaciones, la cual incluía, una licencia de transporte de carga y una placa mercantil. Luego de manifestaciones, las autoridades suspendieron el plan.

Por ello, ayer, los colectivos urgieron a las autoridades a atender sus demandas o de lo contrario harán diversas movilizaciones, pero sin precisar fecha.

“Las agrupaciones que integramos Repartidores Unidos de México no vamos a permitir que nos suplanten ni que, con invitados a modo, intenten hacerle creer a la ciudadanía que hubo diálogo. Como no quisieron resolverlo por las buenas, vendrán cierres y ahora sí vendrá un día de caos”, indicaron.