La estafa romance: iniciativas para su castigo están en el limbo legislativo

La diputada local de Morena Elizabeth Mateos Hernández presentó el 11 de febrero de 2025 una iniciativa para tipificar la estafa romance en el Código Penal de la Ciudad de México y reconocerla como una forma de violencia patrimonial; sin embargo, a un año y nueve meses, la propuesta continúa sin dictaminarse en la Comisión de Igualdad de Género, presidida por su compañera de bancada Cecilia Vadillo Obregón.

UN RIESGO: El Consejo Ciudadano reportó en febrero que ha acompañado a 256 víctimas por este tipo de estafa, en el que al menos 22 por ciento de las víctimas dieron menos de cinco mil pesos.

Aunque la iniciativa recibió suscripciones de otros legisladores, no ha avanzado. En tanto, la legisladora informó que el 5 de agosto de este año presentó una propuesta federal sobre el mismo tema, que también permanece en comisión.

La falta de avances legislativos mantiene a las víctimas en la búsqueda de mecanismos para que esta modalidad de fraude sea reconocida y sancionada. Una de esas vías es la que impulsa el colectivo Ley Estafa Amorosa (LEA), integrado por mujeres, quienes compartieron su tiempo con hombres que utilizaron vínculos sentimentales para obtener dinero, bienes o provocarles afectaciones patrimoniales.

EL DATO: EL CONSEJO Ciudadano reveló este año que, según víctimas atendidas, hay una red internacional de árabes que se dedica a hacer este fraude en aplicaciones de citas.

La estafa romance ocurre cuando una persona establece una relación afectiva, muchas veces a través de aplicaciones de citas o redes sociales, para ganarse la confianza de otra y después manipularla para conseguir préstamos, transferencias, propiedades u otros beneficios económicos.

“Hay un vacío en la ley, porque éste es un tipo de fraude, pero que no está en la ley. Justamente estoy cabildeando para tratar de que salga lo más pronto posible. A veces los límites que se tienen son presupuestales”, explicó Mateos Hernández en entrevista con La Razón el 22 de julio pasado.

La legisladora señaló que hasta ese momento había recibido reportes de alrededor de 30 mujeres, quienes acusaron a un hombre identificado como Alfonso “N”, conocido como El estafador de Bumble. También dijo que casi 30 mujeres le compartieron testimonios sobre otro hombre, identificado como Gunther “N”, a quien señalan de haberlas engañado sentimentalmente.

Entre las afectaciones referidas por las víctimas están préstamos que no fueron devueltos, entrega de vehículos y departamentos, deudas, contagios del virus del papiloma humano, violencia sexual, amenazas de muerte y embarazos. La morenista sostuvo que la legislación debe contemplar esta forma de violencia y evitar que las víctimas sean responsabilizadas por haber confiado en sus parejas.

“No tienen la culpa de amar, que no tienen la culpa de sentir, que no tienen la culpa de querer, de ser solidaria”, expresó.

Uno de los casos que llegó a la diputada es el de Rita, quien conoció a Gunther en una aplicación de citas en 2022. Al principio, recordó en entrevista, él se mostraba romántico y respetuoso, pero después descubrió que mantenía una relación simultánea con otra mujer.

La sospecha se convirtió en una búsqueda de otras posibles afectadas, por lo que pudo reunir 29 testimonios de quienes también señalaron a Gunther por presuntos engaños sentimentales y relaciones simultáneas.

66 Por ciento de mujeres víctima tiene entre 41 y 50 años

70 Por ciento de los casos de este crimen ocurre en Facebook

Junto con Montserrat Pérez, quien fue víctima de una estafa romance, Rita fundó el colectivo Ley Estafa Amorosa (LEA) y buscan que su propuesta sea respaldada por legisladores federales.

Rita indicó que mantienen conversaciones con dos senadoras y un senador de Morena, después de acercarse a ocho integrantes de esa Cámara. La intención es que alguno de los tres adopte la propuesta y la presente ante el Senado, ya que el colectivo no puede ingresarla directamente.

“Se nos han unido muchas víctimas de otros estafadores, no sólo del mío. Buscamos que alguno de los senadores respalde la propuesta y la presente ante el Senado. Estamos en pláticas con tres: dos senadoras y un senador, todos de Morena.

“La intención es que alguno de ellos haga suya la propuesta y la impulse en el Senado”, mencionó Rita.

Las gestiones de LEA se desarrollan mientras Mateos Hernández reporta que ya presentó una iniciativa federal el 5 de agosto y que ésta sigue en comisión. La diputada no precisó en su mensaje cuál es el órgano legislativo encargado de analizarla ni si la propuesta que impulsa el colectivo es la misma que ella presentó.

En julio, la morenista también señaló que buscaba el respaldo de la Secretaría de las Mujeres para revisar técnicamente la iniciativa local y que tenía previsto acercarse a la fiscalía capitalina para solicitar que recibiera a víctimas y emitiera una opinión sobre la propuesta.

De acuerdo con la directora general del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Gabriela González García, 67 por ciento de las víctimas atendidas es mujer, principalmente de entre 30 y 50 años.

Facebook es la plataforma que aparece con mayor frecuencia en los reportes, seguida de Instagram y las aplicaciones de citas. González García explicó que los engaños pueden pasar del contacto virtual a relaciones presenciales, convivencia e incluso compromisos.

En algunos casos, las víctimas llegan a firmar documentos o poner bienes en riesgo. Algunas han reportado pérdidas de hasta 400 mil pesos.

La directora advirtió que la vergüenza y el temor a ser juzgadas por familiares o amistades pueden impedir que las víctimas busquen ayuda o denuncien. Por ello, recomendó no transferir dinero a personas que sólo conocen por Internet y verificar su identidad antes de establecer una relación de confianza.

Por su parte, la integrante del área de prevención de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Itzel Rangel, explicó que los responsables pueden utilizar perfiles falsos, suplantar identidades y recurrir a herramientas de inteligencia artificial para fabricar fotografías, audios y videos.

La servidora pública local advirtió que una imagen o una videollamada no garantizan que una persona sea quien dice ser, por lo que rsugirió no compartir información personal o bancaria, evitar descargar aplicaciones de origen desconocido y no hacer transferencias a personas que no se conocen en persona.