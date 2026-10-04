Clara Brugada da mensaje HOY de su Segundo Informe de Gobierno en el Auditorio Nacional

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México durante conferencia de prensa

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabeza este domingo 4 de octubre un mensaje con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, en el Auditorio Nacional, donde presentará ante la ciudadanía un balance de las acciones realizadas durante su segundo año de administración.

La mandataria capitalina tiene previsto iniciar el acto a las 10:30 horas en el Auditorio Nacional, como parte de la presentación pública de los resultados de su gestión. El encuentro estará enfocado en las principales acciones y programas impulsados durante el último año en la Ciudad de México.

El mensaje de Brugada ocurre después de que el Gobierno de la Ciudad de México entregó formalmente al Congreso capitalino el Segundo Informe de Gobierno el pasado 1 de septiembre.

El documento da cuenta de las principales acciones realizadas durante el segundo año de la administración y forma parte del ejercicio de rendición de cuentas establecido en la legislación local.

Un ambiente lleno de fiesta, energía y alegría para acompañar a nuestra Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM. A unos minutos de iniciar la asamblea informativa de rendición de cuentas.



¡Así se vive el apoyo del pueblo! ❤️#ClaraDaResultados pic.twitter.com/B7xPM6vjsM — César Cravioto (@craviotocesar) October 4, 2026

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MSL