Un hombre maneja una Vemepe mientras habla por teléfono y sin casco, en mayo.

A tres días de que venciera el plazo para registrar y emplacar los Vehículos de Movilidad Eléctrica Personal (Vemepes), la Secretaría de Movilidad (Semovi) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana anunciaron una prórroga hasta nuevo aviso para que sus propietarios regularicen estas unidades en la Ciudad de México y para que tengan sus licencias.

En conferencia, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, mencionó que la medida de aplazar la aplicación del Reglamento de Tránsito para los conductores de estos vehículos es para que éstos se registren.

“Ahorita llevamos 13 mil usuarios de Vempes registrados y necesitamos que se inscriban más. Es necesario dar un poco más de tiempo y no le vemos problema que se acostumbren a que ya deben de tener este registro. No se hace con ninguna otra intención, más que regular este tipo de transporte”, dijo.

La fecha límite original era el 20 de noviembre, después de que el padrón comenzara a operar el 1 de julio y si bien las autoridades no indicaron cuál será la fecha en la que iniciará esta medida, el martes se anunciará ésta.

2,000 Por ciento subieron los puntos de venta de las Vemepe

Así, los conductores de Vemepes deberán contar con licencia de conducción y placas para sus vehículos; además, deberán circular obligatoriamente con casco y sin menores de edad. Además, no deberán transitar en vías rápidas ni sobre la banqueta.

La Semovi invitó a los propietarios a realizar el trámite con anticipación, con el argumento de que el registro busca fortalecer la seguridad vial y brindar certeza jurídica a los usuarios.

Para obtener las placas, los interesados deben ingresar al Sistema de Trámites Vehiculares de la Ciudad de México, en el portal https://app.semovi.cdmx.gob.mx/ventanilla-semovi, y presentar una identificación oficial vigente, el documento que acredite la propiedad del vehículo, el archivo XML del comprobante fiscal y un comprobante de domicilio de la capital con antigüedad no mayor a 90 días.

Una vez validada la información, los usuarios de Vemepe recibirán por correo electrónico las instrucciones para generar la línea de captura y llevar a caboel pago correspondiente.

La entrega de placas, tarjeta de circulación y Distintivo de Movilidad Eléctrica de cada unidad se realizará en el Módulo de Control Vehicular ubicado en Álvaro Obregón 269.