Silvia Lozada y Tommy, en la escuela de perros guía, el 29 de octubre.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que revisará cómo apoyar a la Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos, I.A.P., luego de que La Razón documentó la crisis económica que enfrenta la única institución especializada en México en la formación de estos animales, que necesita reunir cinco millones de pesos antes de que termine el año para evitar el cierre.

Al referirse al caso, la mandataria capitalina reconoció la importancia de la labor que realiza la escuela en favor de las personas con discapacidad visual y señaló que analizará junto con su equipo las alternativas para respaldar a la fundación.

“Me parece bien importante la labor que se haga a favor de las personas con alguna discapacidad, y en especial para las personas ciegas. Así que vamos a revisar el caso en concreto.

“De hecho, el comodato o el permiso, no creo que haya algún problema, pero sí hay que ver cómo se apoya a quienes estén haciendo una labor muy importante para personas con discapacidad. Entonces lo vamos a revisar con mucho gusto”, expresó.

El Dato: Desde 1995, cuando se constituyó como I.A.P., el plantel ha formado 157 binomios de personas ciegas y perros guía, y algunos de ellos están en otros países.

La declaración abre la posibilidad de revisar la situación de la institución ubicada en Coyoacán, que desde 2015 opera con un déficit financiero y requiere alrededor de un millón de pesos mensuales para mantener sus actividades.

De acuerdo con su fundadora, Silvia Lozada Badillo, actualmente recibe apenas una tercera parte de esa cantidad mediante donaciones de particulares.

Como publicó este diario el pasado 5 de noviembre, el colegio lanzó la campaña de recaudación “Salvemos a la Escuela de Perros Guía”, con una meta de cinco millones de pesos para cubrir gastos de operación, así como para regularizar varios adeudos.

1 Mdp se requiere, al menos, para formar a un perro guía

La crisis también ha provocado que las cuentas bancarias de la institución permanezcan bloqueadas por los adeudos con el Seguro Social, lo que le impide disponer de sus recursos y regularizar la situación laboral de sus trabajadores.

“Yo ya di todos los recursos que pude dar y también todo el tiempo prácticamente 24/7 durante este tiempo, pero pues ha llegado un momento en el que el déficit no nos deja avanzar.

“Nuestros colaboradores han sido muy comprometidos, tienen definitivamente cariño por la escuela y han trabajado por mucho tiempo, aun cuando sus sueldos están atrasados”, reconoció la activista en entrevista.

A ello se suma la incertidumbre sobre el predio que ocupa en la alcaldía Coyoacán, propiedad del Gobierno capitalino, cuyo comodato venció en 2024 y aún no ha sido renovado.

El posible cierre pondría en riesgo la continuidad de estos servicios, la atención de 60 familias y los empleos de alrededor de 20 colaboradores.

Por ello, la fundadora de la Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos, I.A.P., ha solicitado la intervención del Gobierno de la Ciudad de México tanto para encontrar alternativas de apoyo financiero, así como para resolver la situación jurídica del terreno donde se brindan las atenciones.

300 Personas con discapacidad visual han sido rehabilitadas

ATENCIÓN A INFANCIAS. La Ciudad de México proyecta crear 400 nuevos espacios de educación inicial hacia 2030, de los cuales 300 serán construidos por el Gobierno capitalino y otros 100 se propondrán a las alcaldías, con el objetivo de ampliar la atención pública a niñas y niños de cero a tres años, informó Brugada Molina.

Durante la presentación de la política de educación inicial, la mandataria explicó que actualmente hay 273 mil menores de esa edad en la capital, pero sólo 37 mil reciben este servicio en instituciones públicas y privadas. De ellos, alrededor de 12 mil son atendidos por los gobiernos federal y capitalino.