Desde 2021, la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra Álvarez, ha destinado 46 por ciento más recursos públicos en la reproducción de su logo institucional en diversos artículos y pegatinas que en la atención de fugas de agua.

Información entregada por la demarcación a La Razón vía transparencia detalla que, desde su primer año completo de mandato en 2022, y hasta 2025 destinó seis millones 867 mil 741 pesos para reproducir su logotipo institucional que la diferencia de su predecesor, Julio César Moreno Rivera (2018-2021), también político de Morena.

Lo anterior incluye cualquier tipo de pegatina, impresión, lona, sublimación o imagen con la identidad institucional que la alcaldesa de Venustiano Carranza adoptó desde su primer día de Gobierno, el 1 de octubre de 2021.

“Se cuentan con dos partidas presupuestarias, 2152 ‘Material Gráfico Institucional’ y 3362 ‘Servicios de Impresión’ para diversos bienes, los cuales portan el logo institucional y se ejerció conforme a lo siguiente”, refirió la autoridad en su respuesta vía transparencia.

El Dato: La Razón informó en julio pasado que la alcaldía Venustiano Carranza redujo hasta en 48.5 millones de pesos el presupuesto para rehabilitar mercados este año.

Los datos proporcionados detallan que, en su primer año de gobierno, la administración de Parra Álvarez ejerció dos millones 392 mil 49 pesos para estos bienes con el logo institucional. El monto bajó para 2023 y para 2024, no obstante, para 2025 aumentó a dos millones 631 mil 858 pesos. Para el presente año tiene una asignación de 600 mil pesos, pero no refirió cuánto ha gastado.

El desembolso que ha habido para la reproducción del logo institucional contrasta con lo invertido en la atención de fugas de agua, lo cual ha sido de cuatro millones 695 mil 193 pesos en los últimos cuatro años.

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Respecto a las cifras anteriores, los datos muestran que, en 2022 la alcaldía destinó 965 mil 271 pesos para este rubro, cifra que aumentó a un millón 111 mil 363 para 2023. Si bien reportó una ligera disminución al siguiente año, en 2025 documentó la mayor cantidad ejercida: 1.5 millones de pesos.

Las filtraciones de este recurso son comunes en Venustiano Carranza, pues información del Centro de Servicios y Atención Ciudadana de la demarcación revela que han ingresado a éste 952 peticiones para reparaciones de estos desperfectos entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de mayo de 2026.

Ejemplo de lo anterior, es el reportado el 7 de noviembre pasado en redes sociales, cuando un usuario reclamó a la demarcación morenista por la falta de atención a un desperfecto en una tubería, por lo que el agua se desperdiciaba.

Un vecino de la calle Retorno 28 Genaro García, en Jardín Balbuena, reclamó a Parra Álvarez por no atender oportunamente dos baches y una fuga de agua con al menos cinco reportes de atención. Por ello, ante la impotencia y las omisiones de la autoridad local, mejor solicitó la atención de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.

13 Por ciento han bajado los delitos en la alcaldía desde 2025

“Me gustaría reportar con usted dos baches en la colonia Jardín Balbuena en la alcaldía Venustiano Carranza. Sé que rebasa sus facultades, alcaldesa Alessandra, pero estos baches incluida una fuga de agua potable llevan al menos dos años y por lo menos cinco reportes de los vecinos de nuestra calle”, comentó el internauta, quien además anexó evidencia de las omisiones de Venustiano Carranza.

Otro caso tuvo lugar al interior de la colonia Simón Bolívar el 21 de octubre, específicamente entre las calles de Puerto Arturo y Bolívares, zona donde una megafuga de agua mal reparada estuvo semanas sin ser atendida e incluso, casi genera un socavón en el lugar.

“El agua se estuvo desperdiciando durante semanas. Esta fuga ya se había reportado y los vecinos llevábamos tiempo esperando una solución. Ojalá ahora sí quede reparada y no tengamos que volver a insistir por lo mismo, Evelyn Parra. Ya nada más faltaba que la declararan obra emblemática de la administración”, criticó una de las habitantes afectadas.

Este diario solicitó a la alcaldía Venustiano Carranza una entrevista con la directora general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, Leslie Abril Romero León, para hablar sobre el motivo por el cual hay más inversión del recurso público en la adquisición de bienes con logos institucionales que en la reparación de fugas de agua, hasta el cierre de esta edición no se concretó ésta.

PRIORIDADES. Ésta no es la única ocasión en la cual la administración de Parra Álvarez destina más recursos a un rubro que a uno de importancia ciudadana.

Esto, porque en septiembre pasado La Razón detalló que entre 2022 y 2025 la alcaldía ejerció hasta 39 millones 819 mil 998 pesos en los festejos patrios y año con año el dinero ha ido al alza, mientras que el ejercido para el arrendamiento de patrullas está rezagado.

Ejemplo de lo anterior es que, en 2025, para los festejos patrios que estuvieron a cargo de Caifanes, Adolescentes Orquesta y Estrellitas de Sinaloa, la alcaldía Venustiano Carranza gastó 15 millones de pesos, y para las patrullas, 12 millones 905 mil 234.