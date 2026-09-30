Clara Brugada da banderazo a 500 viajes de Colibrí de Plata

A través de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, la Jefa de Gobierno capitalina, dio este miércoles el banderazo de salida a 500 adultos mayores, quienes viajarán a distintos lugares del país mediante el programa social Colibrí de Plata.

Durante un evento realizado en la Alameda Central, la mandataria chilanga destacó que, en el marco del Día Mundial del Turismo, conmemorado cada 27 de septiembre, para su gabinete es vital convertir esta clase de actividades en un derecho que no dependa de la economía de los chilangos.

“Estamos el día de hoy unidas, unidas con un gran objetivo y ese objetivo es hacer realidad de que el turismo es un derecho, que no depende del tamaño de la cartera que tenga cada uno, sino depende de la del derecho a poder conocer montañas, mares, de poder salir de manera colectiva y de poder también conocer las grandes riquezas de nuestro país”, sostuvo la mandataria local.

Por su parte Alejandra Frausto, la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, resaltó que el acceso a este programa social es 100 por ciento gratuita y apoya tanto a adultos mayores, como a niños o personas con discapacidad que residen en el perímetro capitalino.

Se dio el banderazo de salida a 500 adultos mayores ı Foto: Especial

“El colibrí también tiene ya su versión para la niñez, el Colibrí Chiquitzin para que niñas y niños desde muy pequeños tengan la posibilidad de conocer su propio país. Esperamos que este que este proyecto, enmarcado en el aniversario 46 del Día Mundial del Turismo, resuene en los corazones de quienes lo van a recibir”, dijo Frausto Guerrero.

El grupo de 500 personas beneficiadas este miércoles, se convirtió oficialmente en la generación número 20 que viaja a través del programa Colibrí de Plata, el cual viajará a destinos como Acapulco, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México.

La jefa de Gobierno también destacó el desempeño del sector turístico capitalino durante 2026, particularmente en el marco de la celebración del Mundial de Fútbol, al señalar que entre enero y agosto la Ciudad de México recibió más de 10 millones de turistas hospedados en hoteles, cifra que representa un incremento de 7 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

Reconoció el trabajo de quienes participan diariamente en esta actividad, entre guías, cocineras y cocineros, meseras y meseros, artesanas y artesanos, comerciantes y prestadores de servicios.

Por iniciativa de la Jefa de Gobierno, el programa Colibrí Viajero amplió sus alcances para salir de la ciudad ı Foto: Luis Olivera

“Su trabajo es decisivo”, afirmó Clara Brugada, al señalar que la labor de quienes integran el sector turístico permitió que la Ciudad de México viviera un año extraordinario y se consolida como un destino de referencia para visitantes nacionales e internacionales.

En este contexto, destacó que la hospitalidad es uno de los principales atributos de la capital, por encima, incluso, de sus atractivos culturales, históricos y naturales.

“La hospitalidad es el alma de esta gran Ciudad de México”, expresó al reconocer a las y los capitalinos por su capacidad para recibir a quienes visitan la ciudad y hacerlos sentir como en casa.

La titular del Ejecutivo local hizo un reconocimiento especial a las mujeres viajeras, al señalar que durante gran parte de su vida las tareas de cuidado han limitado sus posibilidades de descanso y disfrute. Por ello, llamó a que durante estos viajes puedan dedicar tiempo a sí mismas y vivir nuevas experiencias, como parte de una ciudad que reconoce su derecho al descanso, al esparcimiento y al disfrute.

Bertha Orduña, integrante de la selección mexicana femenil de 1971, agradeció a la jefa de Gobierno por hacer posible que, 55 años después de aquel Mundial, el equipo vuelva a viajar unido a Acapulco. Destacó el impulso de Colibrí de Plata para “revivir y volver a sentir la vida” y calificó este reencuentro como un momento único y muy especial.

Clara Brugada destacó la modalidad Colibrí de Plata, dirigida a personas adultas mayores ı Foto: Luis Olivera

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LMCT